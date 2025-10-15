Se você falar como um líder, vai vencer como um: como se comunicar com clareza pode mudar tudo

pessoa diante de microfone (Thinkstock)
Redatora
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15h21.
Se você tem uma ideia brilhante, mas não consegue expressá-la com clareza, ela dificilmente sairá do papel. Se não inspira confiança ao se comunicar, dificilmente será lembrado como referência.
Em um mundo onde as habilidades interpessoais ganham cada vez mais protagonismo, a comunicação assertiva se tornou uma das competências mais valorizadas para quem busca liderança, influência e crescimento na carreira.
Segundo o empreendedor e investidor Rogers Healy, fundador da Morrison Seger Venture Capital Partners, os líderes mais bem-sucedidos são aqueles que dominam a arte de comunicar de forma clara, autêntica e com propósito. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais. O curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho mostra como expressar ideias com segurança e ser ouvido. Garanta sua vaga
Não basta falar, é preciso conectar. A comunicação dos grandes líderes vai além de palavras bem escolhidas, ela envolve postura, escuta ativa, empatia, linguagem corporal, tom de voz e até os silêncios.
Líderes eficazes não estão apenas interessados em serem ouvidos, eles querem ser compreendidos. E, mais do que isso, querem gerar ação. Quando uma comunicação é assertiva, ela reduz ruídos, evita conflitos desnecessários e cria um ambiente de colaboração e pertencimento.
Healy identifica os principais obstáculos que impedem profissionais de se comunicarem com confiança:
“E se acharem que estou errado?” Esse pensamento paralisa, mas ficar em silêncio por medo é o caminho mais rápido para passar despercebido.
Comunicação exige coragem e vulnerabilidade, duas qualidades essenciais para quem quer liderar.
Uma ideia sem clareza é uma ideia desperdiçada. Quem não consegue explicar sua proposta de forma simples, objetiva e direta, dificilmente será levado a sério.
Comunicação não é só falar. É, antes de tudo, saber ouvir com atenção. Quem escuta apenas esperando sua vez de falar perde a chance de criar conexão real.
A escuta ativa é uma das ferramentas mais poderosas para quem deseja liderar com empatia.
Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado
Líderes que não sabem transmitir visão, dar direcionamento ou mobilizar pessoas simplesmente não geram movimento. E sem movimento, não há liderança.
A boa notícia é que comunicar bem é uma habilidade e pode ser desenvolvida. Segundo Healy, é possível e necessário treinar para dominar a comunicação em qualquer cenário, como reuniões, apresentações, negociações, feedbacks ou até conversas difíceis.
Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.
Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.
Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo