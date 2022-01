Santander oferece 1,6 mil bolsas para estudantes no Brasil

O Santander abriu inscrições para o programa Santander Graduação 2022, que oferecerá 1.600 bolsas de estudo para alunos da graduação e pós-graduação do Brasil.

O objetivo do programa é apoiar estudantes no pagamento de mensalidades, compra de materiais e nos custos de alimentação e transportes.

Serão 1.600 bolsas no valor de R$ 300 por mês durante um ano. Os bolsistas devem manter excelência acadêmica, frequência na instituição de ensino e estar em situação de vulnerabilidade social.

Segundo Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil, o programa já contemplou mais de cinco mil alunos desde 2017.

“Sabemos que a vida do universitário não é fácil: são gastos com moradia, alimentação, transporte, sem contar materiais e a mensalidade em casos de universidades particulares. O programa é mais do que um apoio financeiro, é um grande incentivo para que os futuros profissionais não abandonem suas carreiras”, diz.

As bolsas são válidas para as mais de 290 instituições cadastradas no Becas Santander. É possível conferir quais são, assim como as regras gerais do edital e realizar as inscrições, pelo site. O prazo para se inscrever é 17 de abril.

