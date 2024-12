Rumo à França: Grupo L’Oréal convida jovens para uma competição global. Saiba mais sobre o programa

O Grupo L’Oréal deu início às inscrições para a 33ª edição do Brandstorm, competição global voltada para tecnologia e inovação. A iniciativa é aberta a jovens entre 18 e 30 anos que buscam desenvolver soluções criativas para o mercado da beleza. As apresentações do projeto serão realizadas no Brasil, mas os participantes terão a chance de ganhar uma vaga para aprimorar seu projeto em Paris, na França.

Neste ano, o desafio traz como tema central o “cuidado da beleza masculina por meio da tecnologia”, incentivando a criação de produtos e serviços inovadores para a divisão de produtos massivos da empresa, a L’Oréal Grande Público. Entre as marcas envolvidas estão L’Oréal Paris, Garnier, Niely, Colorama e Maybelline.

Um convite ao empreendedorismo e à inovação

A competição é estruturada como uma jornada empreendedora, onde as equipes participantes recebem mentorias de executivos do Grupo L’Oréal para aprimorar suas ideias ao longo das etapas. Neste ano, uma parceria com a Adobe oferece aos inscritos seis meses gratuitos de acesso ao Pacote Adobe, incluindo ferramentas como Photoshop e Illustrator, para apoiar o desenvolvimento dos projetos.

As fases finais incluem apresentações na sede do Grupo L’Oréal, no Rio de Janeiro, e culminam com a premiação em Paris. O time vencedor terá a oportunidade de passar três meses na capital francesa, desenvolvendo sua ideia com o suporte da empresa.

Guillaume da Motta, diretor geral de relações humanas do Grupo L’Oréal no Brasil, destaca a importância da competição como parte da estratégia de atração e desenvolvimento de talentos.

"No Grupo L’Oréal, buscamos talentos que tenham um propósito de impactar positivamente a sociedade por meio de um espírito empreendedor e ideias inovadoras. Minha dica para os participantes é: seja curioso e esteja disposto a aprender no processo. Queremos conhecer esses talentos e, futuramente, tê-los conosco na companhia”, afirma.

Como se inscrever?

Além da possibilidade de uma experiência internacional, todos os participantes receberão um certificado de participação e acesso exclusivo aos processos seletivos dos programas de entrada do Grupo L’Oréal, como Estágio e Trainee. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março de 2025 na página da Brandstorm.