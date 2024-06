RH Summit 2024: confira os destaques do maior evento de RH do Brasil

O RH Summit reuniu mais de 2 mil participantes presencialmente, em São Paulo, mais de 30 mil pessoas online e mais de 100 palestrantes durante os dois dias do evento, que é o maior do Brasil no setor.

A programação contou com diretores de RH de grandes empresas, como Google, RD Station, Bosch, Aspen, Portobello, IBM, Bayer, Amazon, Natura e Unilever. Confira as tendências discutidas por eles para transformar práticas de gestão de pessoas.

DIA 1 (04/06)

Inteligência artificial e humana na gestão de talentos

A Inteligência Artificial potencializou um modelo de gestão de pessoas mais ágil, automatizado e analítico, permitindo que o RH concentre esforços em ações mais estratégicas para o negócio, no desenvolvimento dos colaboradores e na melhoria do ambiente de trabalho.

Ao mesmo tempo, essa nova tecnologia ainda encontra resistência, necessita de um olhar apurado para solução de problemas e letramento para um uso responsável e seguro. Esse foi o tema debatido pelos diretores de RH da BRF, OLX e da Brasal no RH Summit 2024 - Inteligência artificial e Humana na gestão de talentos

Palestra Inteligência artificial e humana na gestão de talentos no RH Summit 2024

“Precisamos introduzir a tecnologia para solução de problemas, isso me faz falar a língua do negócio. O RH precisa entender sobre ela, conectar a solução com os problemas da área e mostrar o valor disso para a organização”, disse Thiago Pereira - Diretor de Processos Globais de RH da BRF

Como ajudar pessoas a passarem pela resistência à tecnologia?

Nos últimos anos, desenvolvemos muitas inovações tecnológicas, mas não desenvolvemos uma cultura e nem a liderança para trabalhar com isso, temos esse gap para resolver. Precisamos nos engajar para entender a objeção de cada um”, disse Cristiane Berlinck - CHRO da OLX

Cristiane ressaltou ainda que a resistência à tecnologia pode vir de fontes inesperadas, até mesmo da liderança, e deu dicas de como preparar o ambiente para a implementação da IA.

Dar conhecimento e instrumentalizar as pessoas

Gerar políticas claras sobre o que pode ser feito e que dados podem ser ou não fornecidos

Treinar e capacitar para garantir o melhor uso das ferramentas e das informações

Conectar a tecnologia com propósito, objetivo, estratégias e KPIs do negócio.

“Precisamos dar essas oportunidades para as pessoas e como RH precisamos criar uma jornada de capacitação para usar a IA a serviço de uma gestão de talentos mais assertiva e que gere resultados”, concluiu Cristiane.

A mudança começa pela liderança

Carlos Frederico Cavalcante, diretor Corporativo de RH da Brasal, ressaltou que acredita muito no poder da liderança como fator de mudança cultural e organizacional, e que por isso adotaram um plano top down para a implementação de IA na corporação.

Inicialmente capacitamos os 20 principais gestores da organização em IA, para garantir que a tecnologia estivesse alinhada com estratégias de diversas áreas e medindo resultados. Em contrapartida, realizamos uma pesquisa com 5000 colaboradores para entender o quanto estavam informados e utilizando IA, o que nos permitiu criar um ciclo de aprendizado e alinhamento com a alta liderança", explicou. Cavalcante.

Como transformar o RH em um parceiro de negócios

Ana Carolina Azevedo, Diretora de RH do Google Latam e Canadá e Petr Hon, Diretor de People Experience da Unilever no RH Summit 2024

Uma pesquisa da PwC de 2024 revelou que os CEOs consideram 40% do trabalho administrativo improdutivo e por mais chocante que pareça, o RH é dono de alguns desses problemas relatados, como muitos e-mails, muitas reuniões, processo de contratação confuso, gestão burocrática de desempenho entre outros.

No painel "Como transformar o RH em um parceiro de negócio", Petr Hon, Diretor de People Experience na Unilever, e Ana Carolina Azevedo, Diretora de RH do Google Latam e Canadá, discutiram como o RH pode repensar estruturas, tecnologias, benefícios e modelos operacionais para se tornar um parceiro do negócio.

Os dados são os maiores aliados da estratégia

Ambos os especialistas ressaltaram a importância de usar dados para oferecer soluções cada vez mais personalizadas para as necessidades de cada colaborador, de cada área e da organização como um todo

Um exemplo trazido pelos palestrantes foi gestão de benefícios. Através de pesquisas e análise de informações, o RH pode avaliar a satisfação dos funcionários com os benefícios disponíveis e a partir daí repensar e até personalizar a carteira.

Petr Hon, Diretor de People Experience na Unilever, compartilhou um exemplo em que uma análise de dados permitiu que a empresa adotasse uma flexibilidade de benefícios, sem aumentar o orçamento.

“Para oferecer uma boa experiência precisamos ouvir os colaboradores, analisar dados e a partir vamos encontrar soluções inovadoras, que atendam às necessidades dos colaboradores e da organização, disse Petr.

Ana Carolina Azevedo complementou que personalizar as opções para melhor atender às necessidades das equipes é particularmente importante para empresas globais, onde o RH deve adaptar os benefícios ao contexto local.

“A análise de dados deve ser vista como uma oportunidade de reinvestimento inteligente, e não apenas como um meio de reduzir custos. Os benefícios, por exemplo, trazem atração, retenção, engajamento e satisfação”, disse Ana Carolina.

Os palestrantes compartilharam algumas práticas para estreitar parcerias essenciais com áreas estratégicas da organização

O RH precisa falar a linguagem do negócio

É preciso ocupar espaço para falar de futuro e resultados e quando conversar com a liderança é preciso traduzir isso numa linguagem financeira.

Os dados precisam estar aliados aos objetivos

Os indicadores devem trazer os insights para tomar decisões que agregam valor e tragam resultados concretos

O RH precisa garantir canais de comunicação rápidos e eficientes

Com a IA, o Google consegue se comunicar mais rápido, levar informações mais relevantes para os colaboradores e manter o RH atento aos indicadores de engajamento e felicidade, treinamentos Experiência, Eficiência, Custo, Equidade e Diversidade

Todos os executivos da empresa precisam entender o propósito do RH.

Os palestrantes também sublinharam a importância do RH se posicionar como um parceiro estratégico, demonstrando de maneira transparente as iniciativas e os impactos positivos de suas ações, evitando a percepção de que suas funções se limitam a tarefas administrativas.