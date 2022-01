Reino Unido procura 200 mil profissionais de saúde – e recruta brasileiros

O sistema público de saúde do Reino Unido, o National Health Service (NHS) está sofrendo com a falta de profissionais – e o recrutamento internacional vai ser a solução para as mais de 200 mil vagas abertas.

As oportunidades estão abertas para profissionais brasileiros que queiram iniciar uma carreira internacional. A agência Health Recruitment UK começou a fazer o recrutamento no Brasil neste ano e vai ajudar os candidatos em cada passo do processo de imigração e contratação.

“Estamos muito felizes por iniciar esse trabalho no Brasil. Mais do que nunca, os profissionais da saúde merecem ser respeitados e reconhecidos pelo esforço e resiliência”, fala o empresário Thomas Jay, CEO da empresa.

Por causa da pandemia, o sistema de saúde britânico acumulou mais de 6 milhões de procedimentos atrasados. Com o Brexit, muitos profissionais de saúde europeus tiveram que sair do país. Com a população envelhecendo, a demanda na área da saúde deve ficar cada vez maior.

Quais são as vagas disponíveis?

De acordo com o executivo, as oportunidades estão distribuídas entre:

130.000 vagas para enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) e estima-se que o governo atual deva criar mais 50.000 vagas na área

30.000 vagas para médicos

cerca de 105.000 vagas para cuidadores e enfermeiros em asilos.

E os salários?

Os salários hoje estão, inicialmente, na casa de R$25.000 (£3.333) para médicos e R$17.500 (£2,333) para enfermeiros.

Como é feito o recrutamento

A agência possui licença para administrar o processo de imigração e o oferece gratuitamente para os candidatos. O NHS paga os custos do serviço, incluindo taxas de visto e prova de inglês, que são reembolsadas no primeiro salário.

Para enfermeiros e médicos, os primeiros três meses e custos de passagens também serão pagos pela agência e o NHS.

Todo o processo pode levar cerca de seis meses. Para participar, o primeiro passo é se cadastrar no site: healthrecruitmentuk.com.

Não há prazo para se cadastrar, o objetivo é que o recrutamento seja recorrente e cada vez mais brasileiros sejam contratados.

Os candidatos precisam ter nível de inglês B1 para qualquer vaga; e C1 para vagas de enfermeiros e médicos. Haverá ao longo do processo entrevista, aprovação dos profissionais, processo de visto e a contratação.

As provas de inglês e o registro nos órgãos reguladores (NMC - Nursing and Midwifery Council para enfermeiros e GMC - General Medical Council para médicos) são inicialmente pagos pelos candidatos e depois reembolsados.

