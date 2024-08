Uma cadeira, uma mesa e um banner escrito “#ReconstruindoFuturo” – essa é a estrutura comum que os clientes do Grupo Carrefour estão encontrando nos supermercados do Rio Grande do Sul desde a segunda semana de julho. Neste pequeno espaço improvisado há todos os dias um profissional de RH da rede varejista que auxilia moradores do estado a encontrar uma oportunidade de emprego.

“Fizemos uma parceria com a Infojobs para ajudar a conectar moradores do Rio Grande do Sul com oportunidades de trabalho no estado ou até mesmo fora da região, por meio do trabalho home office”, afirma Kiko Campos, diretor sênior de Recursos Humanos do Grupo Carrefour Brasil.

Como não são todas as pessoas que são familiarizadas com a tecnologia, Kiko afirma que a companhia pensou em uma maneira de auxiliar a todos a encontrar uma oportunidade de reconstruir as suas vidas após as enchentes que devastou boa parte do estado.

“Por isso que no banner e nos panfletos há um QR Code para quem entende mais de tecnologia, e para quem não sabe muito do mundo digital ou perdeu equipamentos com as enchentes, estamos ajudando a fazer o cadastro nas nossas lojas”.

Com a ação, o Grupo Carrefour e a Infojobs já ofereceram 26.287 vagas. Até o momento, já tiveram 496 mil inscritos, sendo 828 contratados (528 pelo Grupo Carrefour e 300 por outras empresas). Isso significa que hoje há mais de 25 mil vagas de emprego sendo ofertadas por meio da iniciativa.

"A ideia desta ação é ajudar o funcionário encontrar emprego inclusive em nossos concorrentes. O objetivo é ver famílias reconstruindo as suas vidas e ao mesmo tempo ajudando a economia do estado a circular”, diz Campos.

1 /4 (Funcionária do Grupo Carrefour ajudando profissionais do RS a encontrar um emprego)

2 /4 (Banner que ajuda na divulgação de vagas de emprego no RS)

3 /4 Além da ação de recrutamento, o Grupo Carrefour doou 500 toneladas de alimentos e produtos de limpeza para o RS (03 (1))

4/4 (Divulgação da ação do Grupo Carrefour junto com o Infojobs)

A ação em meio ao caos

Com cerca de 100 lojas e 10 mil funcionários no estado, o Carrefour teve 8 lojas severamente impactadas pelas enchentes nas cidades de São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre. “Destas 8 lojas, 5 já foram reabertas”, diz o executivo de RH.

Em maio, quando muitas cidades foram atingidas pelas cheias, o Grupo precisou adotar medidas para ajudar seus funcionários locais, como apoio social, emocional e médico.

“Entre algumas medidas emergenciais de apoio, antecipamos o 13º salário e férias, congelamos preços de produtos de primeira necessidade e enviamos kits com produtos de necessidade básica. No total, foram 500 toneladas de alimentos e produtos de limpeza doados”, afirma Campos que reforça que espaços das lojas também foram usados para doações dos correios, vacinação e abrigo de animais.

Uma ação que surgiu por causa da situação crítica do estado gaúcho foi a websérie “Do currículo à contratação”. A iniciativa ensina pessoas não só do Rio Grande do Sul, mas agora de todo o Brasil, a preparar currículos e participar de entrevistas. “Cerca de 100 mil pessoas participaram até agora”, afirma Campos.

A diversidade como prioridade

Outros apoios sociais da rede varejista também estão ajudando os gaúchos neste momento de crise. Desde outubro do ano passado, a companhia firmou parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social para ajudar a contratar pessoas que estão cadastradas no CAD Único, ferramenta do governo federal que identifica famílias de baixa renda.

“Recebemos essa base de nomes e entramos em contato com essas pessoas. Primeiro explicamos que ele não perde o benefício e depois mostramos para a pessoa a vantagem de ele estar empregado”, diz Campos.

Por meio dessa parceria com o Ministério, o Grupo Carrefour empregou 21 mil pessoas no Brasil, sendo 941 pessoas do Rio Grande do Sul.

O objetivo social segue em outras ações da companhia, que segundo Campos, tem como foco promover a diversidade e a inclusão. Com os programas "Mulheridade", que já formou 2.750 mulheres para liderança, e o “Poder” que já ajudou a formar mais de 1.500 pessoas que se autodeclaram negras, o Grupo Carrefour viu não apenas a formação de um time mais diverso, mas também funcionários mais engajados.

“Como resultado dessas ações de formação, que prepara profissionais para novas oportunidades dentro da companhia, e de pesquisas e mentorias internas que ajudam a avaliar o clima e as dores, conseguimos reduzir 20% o turnover dos 90 dias, que no varejo sempre foi um desafio.”

As medidas em prol à diversidade se intensificaram após o episódio em que um homem negro foi espancado e morto dentro de uma das lojas do Grupo por um segurança em 2020 no Rio Grande do Sul. Segundo Campos, o evento só reforçou algo que é preciso ser lembrado e praticado dentro das companhias: o respeito e o apoio à diversidade.

"Assim como a pandemia acelerou a transformação digital, esse evento trouxe para toda a população do Carrefour o alerta de que a diversidade não é algo desejável, mas sim algo necessário em uma organização”.

1 /17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

2 /17 Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP) (Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre)

3 /17 Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP) (Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre)

4 /17 Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP (Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre)

5 /17 Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP) (Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta)

6 /17 Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre)

7 /17 Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi)

8 /17 Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi)

9 /17 (Um trabalhador usa uma mangueira de alta pressão para remover a lama acumulada pela enchente)

10 /17 (Destruição no RS após chuvas e enchentes)

11 /17 Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP (Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi)

12 /17 Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS). (Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria)

13 /17 Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações” (Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”)

14 /17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

15 /17 (Imagem aérea da destruição no Rio Grande do Sul - Força Aérea Brasileira/Reprodução)

16 /17 Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 13 de maio de 2024. Foto de Nelson ALMEIDA / AFP (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas)

17/17 (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul)

Negócios em Luta

A série de reportagens Negócios em Luta é uma iniciativa da EXAME para dar visibilidade ao empreendedorismo do Rio Grande do Sul num dos momentos mais desafiadores na história do estado. Cerca de 700 mil micro e pequenas empresas gaúchas foram impactadas pelas enchentes que assolaram o estado no mês de maio.

São negócios de todos os setores que, de um dia para o outro, viram a água das chuvas inundar projetos de uma vida inteira. As cheias atingiram 80% da atividade econômica do estado, de acordo com estimativa da Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

Os textos do Negócios em Luta mostram como os negócios gaúchos foram impactados pela enchente histórica e, mais do que isso, de que forma eles serão uma força vital na reconstrução do Rio Grande do Sul daqui para frente. Tem uma história? Mande para negociosemluta@exame.com.