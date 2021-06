As 10 empresas dos sonhos entre jovens, gerentes e alta liderança em 2021

Por mais um ano, o Google manteve seu lugar como a empresa dos sonhos para profissionais em todas as fases da carreira por oito anos seguidos. Os jovens, gerente e a alta liderança votaram colocaram a empresa em primeiro lugar no ranking da pesquisa Carreira dos Sonhos, divulgada em evento da Cia de Talentos nesta quinta-feira, 24.

Na 20ª edição da pesquisa, 98.355 pessoas foram entrevistadas em diferentes regiões do Brasil. Nos 20 anos de realização do levantamento sobre tendências do mercado de trabalho, quase 1,3 milhão de pessoas foram ouvidas.

“Não é uma simples pesquisa, é um senso de carreira”, conta Sofia Esteves, fundadora e presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos.

O tema central desse ano foi o senso de pertencimento, uma característica importante para a inclusão.

“A sensação de que fazemos parte de algo, podemos ser nós mesmos e sem receber críticas por conta disso”, fala a head de insights e pesquisa do Grupo Cia de Talentos, Danilca Galdini.

Na pesquisa, 31% dos jovens, 27% da média gestão e 45% da alta liderança declaram ter esse sentimento.

Sofia Esteves chama a atenção para os dados da média gestão, que teve os menores resultados nessa pesquisa e em anos anteriores. E são esses profissionais que têm o poder de aumentar o engajamento e impactar a inclusão diretamente nas equipes.

Um impacto do pertencimento é na indicação da empresa como um bom ambiente para amigos e familiares, ou seja, na merca empregadora. Entre os jovens, a indicação aumenta 134% entre quem sente que pertence à companhia.

Outro impacto desse sentimento é no bem-estar, especialmente na saúde mental. Do levantamento, 58% dos jovens, 50% dos gerentes e 49% da alta gestão falaram que já tiveram algum transtorno emocional, como ansiedade e estresse.

No entanto, a maioria dos entrevistados deram nota quatro ou cinco para sua saúde mental. Para a pesquisadora e a fundadora da Cia de Talentos, é necessário aprofundar o debate sobre os sinais de problemas e equilíbrio mental.

Os dois temas da pesquisa serão aprofundados nos painéis do evento com executivos do Itaú, Ambev, Bradesco e Natura.

Confira a programação:

11h – Senso de Pertencimento

Convidados: Sérgio Fajerman – Partner and Chief People Office no Itaú / Camilla Tabet – People Design Director na Ambev

Moderação: Carla Esteves – VP de Pessoas e Estratégia de Negócios no Grupo Cia de Talentos

Convidados: Sérgio Fajerman – Partner and Chief People Office no Itaú / Camilla Tabet – People Design Director na Ambev Moderação: Carla Esteves – VP de Pessoas e Estratégia de Negócios no Grupo Cia de Talentos 11h30 – Saúde Mental

Convidados: Glaucimar Peticov – Diretora Executiva de RH e Marketing no Bradesco / Flávio Pesiguelo – Vice-Presidente Pessoas de Natura & Co América Latina.

Moderação: Sofia Esteves – Presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos.

Após a apresentação da pesquisa, o evento recebe Google e Bayer para conversar sobre os resultados:

Ranking Empresa dos Sonhos de 2021:

Google Bradesco Ambev Itaú Nestlé Natura Nubank Vale Globo Bayer

A digitalização do mercado de trabalho vai roubar seu emprego? Saiba como se adaptar. Assine a EXAME.