Quer trabalhar de casa? Veja 15 dicas para manter o emprego home office

Com o fim da pandemia, o mercado de trabalho no Brasil voltou a tomar novas medidas: as oportunidades de trabalho que antes eram remotas, estão perdendo espaço no mercado com o retorno presencial. O argumento de muitas empresas é de que a produtividade foi prejudicada, além de mencionarem os altos custos de manutenção de espaços vazios.

Apesar desse movimento, muitas empresas estão mantendo o trabalho remoto em 2024. Segundo a neuropsicóloga Luciana Lima, professora do Insper nas disciplinas de Gestão de Pessoas e Liderança, a chave está na comunicação eficaz, na organização eficiente e no equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

"É plenamente possível continuar contribuindo de forma significativa para a empresa, independentemente do local de trabalho", afirma Lima que também é doutora pela USP e mestre pela FGV em Administração.

Veja abaixo as 15 dicas que a especialista destaca para quem busca manter o trabalho home office:

Mostre que sua produtividade é a mesma

Produtividade é a principal preocupação dos CEOs que querem seus funcionários de volta ao escritório. Para manter seu emprego remoto, demonstre que você é tão produtivo, ou até mais, trabalhando remotamente. Envie relatórios detalhados, destaque suas conquistas e atualize regularmente seus supervisores sobre o progresso de suas tarefas. "A transparência e a comunicação constante são fundamentais para provar seu valor," afirma Luciana Lima.

Se mantenha atualizado no mercado de trabalho

Mesmo que esteja satisfeito com sua função atual, verifique periodicamente o mercado de trabalho e se candidate a posições remotas. “Isso demonstra que suas habilidades e expertise estão em demanda, colocando você em uma posição de negociação mais forte com seu empregador atual”, afirma a neuropsicóloga que já escreveu dois livros (HR Business Partner e Estratégia de Pessoas nos BRICS).

Vincule seu trabalho ao roi da empresa

Mostre como sua função remota contribui financeiramente para a empresa. Economias com serviços públicos e a redução de emissões de carbono são bons pontos a serem destacados. "Demonstrar o impacto financeiro positivo do trabalho remoto pode ser decisivo," diz Lima.

Se comunique de forma proativa

Comunique abertamente suas intenções de continuar trabalhando remotamente, destacando razões como produtividade pessoal, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e economia de custos. Apresente dados que apoiem seu caso, como métricas de produtividade e feedback positivo da equipe.

Se mantenha visível na empresa

Participe ativamente de reuniões virtuais e eventos da empresa. “A visibilidade contínua ajuda a lembrar seus superiores de sua presença e contribuições, mesmo à distância”, afirma a neuropsicóloga.

Desenvolva novas habilidades

Invista em cursos e treinamentos que aprimorem suas habilidades. "Estar atualizado com as tendências e demandas do mercado mostra iniciativa e comprometimento," conta Lima.

Fortaleça relações com colegas

Manter um bom relacionamento com seus colegas é fundamental, para isso Lima sugere utilizar ferramentas de comunicação para se conectar e colaborar com a equipe regularmente.

Organize o espaço de trabalho

Um ambiente de trabalho organizado e profissional em casa pode melhorar sua eficiência e a percepção que seus superiores têm de sua seriedade com o trabalho remoto.

Esteja disponível e acessível

Se certifique de estar sempre acessível durante o horário de trabalho, afirma a professora do Insper. “Responder prontamente a e-mails e mensagens reforça a confiança em sua dedicação e disponibilidade.”

Foco nos resultados

Além de relatar suas atividades, destaque os resultados alcançados. "Empresas valorizam resultados tangíveis. Mostre como suas ações impactam positivamente a organização," diz Lima.

Proponha soluções inovadoras

Seja proativo em propor soluções e melhorias para processos e projetos. "Iniciativa é um diferencial importante," observa Lima.

Documente suas contribuições

Mantenha um registro detalhado de suas contribuições e projetos. Isso facilita a avaliação de seu desempenho e a argumentação para manter o trabalho remoto, conta Lima.

Se adapte às ferramentas de monitoramento

Utilize ferramentas de monitoramento de forma eficaz, mas sem se sentir constantemente vigiado, diz Lima. “Mostre que você pode ser produtivo independentemente do ambiente.”

Construa um plano de desenvolvimento profissional

Apresente um plano de desenvolvimento profissional ao seu gestor, demonstrando sua intenção de crescer na empresa e contribuir a longo prazo.

Cuidado com o bem-estar

Não negligencie seu bem-estar. Manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal aumenta sua produtividade e satisfação no trabalho. "O bem-estar é essencial para sustentar um desempenho de alto nível," afirma Lima.