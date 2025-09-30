Quase todos os funcionários dessa empresa já usam IA, e isso decide promoções

A Boston Consulting Group (BCG) integrou a inteligência artificial ao coração de suas operações e avaliações internas. Hoje, cerca de 90% dos 33 mil funcionários da consultoria utilizam IA, segundo revelou Alicia Pittman, líder global de pessoas da empresa, em entrevista ao Business Insider.

Há um ano, a BCG passou a incluir expectativas ligadas ao uso da tecnologia nos critérios de desempenho. “Não existe uma caixa no formulário perguntando ‘Você usa IA?’. É uma expectativa”, afirmou Pittman. “Se não usar, você fica atrás dos colegas em competências como solução de problemas e geração de insights.”

Avaliação mais exigente

A consultoria não mudou o tipo de trabalho esperado dos colaboradores, mas a barra de qualidade e eficiência subiu. Em um projeto de solução de problemas, por exemplo, o funcionário pode usar IA para gerar insights, mas será avaliado pela capacidade de interpretar os dados, estruturar o desafio e entregar soluções relevantes aos clientes.

Um dos usos mais impactantes da tecnologia na empresa está no próprio processo de gestão de desempenho. Um dos sistemas internos auxilia funcionários a redigir avaliações de performance, reduzindo em 40% o tempo de escrita e aumentando em 20% a qualidade das métricas.

Adoção acelerada

A BCG previa alcançar 50% de adoção de IA até o fim de 2024, mas atingiu essa marca em maio. Metade dos funcionários já são “usuários habituais”, que utilizam as ferramentas diariamente. A empresa também acompanha cerca de 1.500 “usuários avançados”, que desenvolvem soluções próprias com IA.

Entre elas estão GPTs personalizados para revisar apresentações, verificar clareza, antecipar dúvidas de clientes e aplicar padrões de formatação da BCG. Hoje, a empresa é a cliente da OpenAI com o maior número de GPTs customizados, com cinco vezes mais funcionários criando modelos do que no ano passado.

Treinamento e novas ferramentas

Para sustentar essa transformação, a BCG estruturou um programa robusto de capacitação em IA generativa, com uma equipe dedicada a treinar funcionários e padronizar boas práticas. Além disso, uma rede de 1.200 profissionais atua como multiplicadores locais.

Atualmente, a empresa já conta com oito a nove ferramentas internas, como o Deckster, editor de slides treinado em até 900 modelos, usado por 40% dos associados semanalmente, e o GENE, chatbot baseado no GPT-4o, que apoia sessões de brainstorming e apresentações.

Mercado de consultoria em adaptação

A BCG não está sozinha nessa corrida. A Accenture anunciou que está substituindo funcionários que não se adaptam à nova realidade, enquanto a McKinsey revelou que mais de 70% de seus 45 mil colaboradores já usam o chatbot Lilli.

Com a IA acelerando tarefas operacionais, a BCG estima que 70% do tempo economizado é reinvestido em atividades de maior valor, como análise aprofundada e comunicação clara de insights aos clientes.

