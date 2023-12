Quais foram os 10 idiomas mais estudados no mundo neste ano, segundo ranking do Duolingo

Good Morning! Buongiorno! Bon Jour! 좋은 아침이에요. Qual desses “bom dia” você já estudou por meio do aplicativo Duolingo? Para qual finalidade? Segundo o Relatório de Idiomas Duolingo 2023 o inglês ainda segue sendo o idioma mais estudado do mundo, mas neste ano o coreano passou o italiano e o português finalmente entrou para a lista do top 10 dos idiomas mais estudados no mundo.

O relatório inclui informações sobre as pessoas que utilizaram o Duolingo entre 1º de outubro de 2022 e 30 de setembro de 2023.

Veja abaixo os idiomas que foram destaques no levantamento do aplicativo deste ano:

O inglês segue no topo

Como já era de se esperar, a língua inglesa continua sendo a mais estudada do planeta. Este ano, ela ficou no topo do ranking em 122 países — 3 a mais que no ano passado —, porque entraram na lista o Afeganistão, as Maldivas e Malta.

Em muitas partes do mundo, o domínio do inglês é importante para o sucesso educacional e econômico, e os asiáticos se dedicam muito a complementar a educação aprendendo esse idioma. Inclusive uma grande porcentagem das pessoas que estudam a língua inglesa na Índia (40%), Vietnã (50%) e China (54%) relatam que a educação é o motivo principal para isso. E, entre os maiores mercados, os alunos de inglês da Índia são os que completam mais lições por dia.

O coreano pula para 6º no ranking mundial

Em 2023, o coreano tomou o lugar do italiano no top 10 global, chegando ao 6º lugar. Esse idioma está no top 10 de alguns dos maiores países do mundo, como o Brasil, EUA e Índia — nação em que o aprendizado de coreano cresceu 75% em comparação ao ano passado.

O português entra no top 10

No primeiro semestre, o português destronou o russo do 10º lugar da lista de idiomas mais populares. Isso reflete duas grandes mudanças culturais: o interesse no russo diminuiu em vista da guerra na Ucrânia, e o interesse no Brasil e em Portugal aumentou, especialmente para viagens.

Aliás, se conectar com pessoas (23%) e se preparar para viajar (18%) são as maiores razões para o aprendizado do português, e 72% dos alunos que estão começando a estudar agora têm menos de 30 anos.

Além disso, o português é um curso popular entre os vizinhos do Brasil: é o segundo idioma mais estudado na Bolívia, Venezuela, Paraguai e Uruguai. Os dois últimos são os que demonstram o maior interesse em português no mundo, com cerca de 1 em cada 5 paraguaios e uruguaios estudando essa língua.

A guerra na Ucrânia continua influenciando o aprendizado de idiomas

As pessoas continuaram estudando ucraniano de maneira constante na maior parte de 2023, como forma de mostrar solidariedade. Dos novos alunos do Duolingo no mundo todo, 37% estão aprendendo essa língua para se conectar com outras pessoas. É uma proporção bem mais alta que a de outros idiomas — por exemplo, só 17% dos alunos de inglês e 18% dos de francês têm essa motivação. Em 2023, os países com mais alunos de ucraniano foram os EUA, Polônia, Reino Unido, Rússia e Ucrânia. Os alunos da Austrália foram os mais dedicados (com base no tempo de estudo), seguidos dos canadenses e finlandeses.

Os ucranianos entram na lista de alunos mais dedicados

Belarus, Japão, Hungria, Rússia e Ucrânia tiveram os alunos mais dedicados de 2023. A lista traz duas mudanças notáveis: o Japão caiu para o 2º lugar e a Ucrânia subiu para o 5º. Esses países tiveram a maior média de tempo de estudo.

Diferenças geracionais: o que e como os grupos estudam

No mundo todo, a geração Z tem escolhido idiomas por razões pessoais, seja para mostrar solidariedade política ou para complementar os seus interesses, e isso levou a um crescimento na procura por idiomas menos estudados. Por exemplo, mais da metade dos alunos de ucraniano são dessa geração, e o crescimento de línguas asiáticas também é encabeçado pelos jovens: 86% dos alunos de japonês e 76% dos alunos de chinês têm menos de 30 anos.

Enquanto as novas gerações querem variações no conteúdo que estudam, os mais maduros estão mostrando a que vieram com a força dos seus hábitos: as ofensivas, (que são o número de dias seguidos em que você completou uma lição), no caso dos boomers são mais longas que as de todas as outras gerações, e mesmo aqueles com ofensivas novas têm menos chances de perdê-las em comparação à geração Z.

O sueco não é mais o idioma mais estudado na Suécia

Pela primeira vez desde que o Duolingo começou a coletar os dados, o sueco perdeu o primeiro lugar na Suécia. Agora, o idioma mais estudado no país é o espanhol (o sueco vem em segundo).

Da mesma forma, o dinamarquês era o segundo idioma mais estudado na Dinamarca, mas este ano os mais estudados foram espanhol e alemão.

Os poliglotas da Alemanha ultrapassam os do Reino Unido

Ano passado, os países com a maior porcentagem de pessoas estudando 3 ou mais idiomas foram a Finlândia e o Reino Unido, mas este ano os alemães passaram na frente dos seus colegas britânicos e garantiram a medalha de prata.

Ranking Duolingo dos idiomas mais populares em 2023: