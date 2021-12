Petrobras abre concurso com 4537 vagas: salário inicial é de R$ 11 mil

A Petrobras abriu nesta sexta-feira, 17, inscrições para o concurso público de 757 vagas imediatas e 3780 vagas para cadastro de reserva.

Todas as vagas são para profissionais de nível superior. O salário básico do profissional de nível superior júnior é de R$ 6.937,43 com garantia de remuneração mínima de R$ 11.716,82. Os profissionais serão contratados no regime CLT. Os aprovados poderão trabalhar em qualquer área ou unidade, a depender da necessidade da estatal.

Este é o primeiro processo seletivo da empresa em mais de três anos. A prova objetiva será realizada no dia 20 de fevereiro de 2022 em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal.