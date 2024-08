'Pense além do salário': especialista explica como fazer uma negociação no trabalho

Tori Dunlap aprendeu cedo em sua carreira a importância de negociar salário.

A estratégia, que uma vez garantiu a ela US$ 10.000 a mais em uma oferta de emprego, foi fundamental para ela economizar US$ 100.000 aos 25 anos e fundar a Her First $100K, uma plataforma de educação financeira para mulheres e grupos marginalizados.

Ela também fez isso vezes suficientes para entender que negociar com sucesso um novo emprego não significa conseguir tudo o que você quer, "porque você realmente não tem controle sobre isso", Dunlap, agora com 30 anos, disse à CNBC Make It.

"Para mim", ela continua, "o sucesso em uma negociação é: você apareceu bem preparado, e você adicionou todos os seus dados juntos, e você fez o melhor que pôde."

Considere outras partes do salário

Ver uma negociação como uma conversa, em vez de um cenário em que o vencedor leva tudo, pode ajudá-lo a pensar além do salário e considerar quais outras partes de um pacote de remuneração você gostaria de flexibilizar, como benefícios.

Se um empregador não puder atender às suas expectativas salariais, considere negociar vantagens não monetárias, como folgas remuneradas e dias de trabalho em casa, explica.

Reconheça os sinais do empregador

Encare como um bom sinal se um empregador estiver disposto a negociar várias partes de uma oferta, mesmo que você não consiga tudo o que deseja, falou Stacie Haller, consultora-chefe de carreira da ResumeBuilder com mais de 30 anos de experiência em recrutamento.

“Se as pessoas vão negociar, elas só querem sentir que alguém lhes deu algo”, diz ela. “Às vezes é algo muito pequeno, mas você sente como, ‘pelo menos eles se esforçaram e tentaram fazer algo por mim’. Isso mostra boa fé de que eles estão dispostos a ir um pouco mais longe para se esforçar por você.”

“Não precisa ser tudo, mas saiba o que você precisa e não negocie isso”, acrescenta Haller.

Também pode valer a pena pensar no futuro e perguntar com que frequência a empresa realiza avaliações de desempenho e salário dos funcionários. Pergunte ao gerente de contratação o que seria necessário para obter o aumento que você está procurando, o você precisa demonstrar ou realizações a serem alcançadas.