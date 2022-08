PagBank PagSeguro está com 50 vagas para curso gratuito e online de programação

O banco digital PagBank PagSeguro, está com 50 vagas para um curso gratuito e online de programação em parceria com a Gama Academy, escola de novas profissões.

O curso faz parte do Programa #ElasTech e é exclusivo para mulheres. Com aulas 100% gratuitas, o foco é formar as alunas para atuar como desenvolvedoras na linguagem back-end Java.

"Além de revelar novos talentos, no final do curso as alunas estarão capacitadas como desenvolvedoras juniores, prontas não só para iniciarem uma carreira no mercado, como também poderão participar dos nossos processos seletivos”, diz Fabiana Verdicchio, diretora de Recursos Humanos do PagBank PagSeguro.

Quem pode se inscrever no curso de programação da PagSeguro e Gama Academy?

Podem se inscrever no #ElasTech candidatas com 18 anos ou mais, residentes em qualquer estado do Brasil, formadas ou cursando a graduação (qualquer curso).

Não é necessário ter conhecimento prévio em programação, apenas gostar de tecnologia e desejar iniciar uma carreira nessa área.

O curso terá 120 horas de formação, com aulas online ministradas pela plataforma Zoom. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de setembro na página oficial do Programa Elas Tech.

