Dona do McDonald's está com vagas para curso gratuito e online de orientação vocacional

A Arcos Dorados, franquia que opera o McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe, está com vagas abertas para um curso de orientação profissional voltado para jovens que querem ingressar no mercado de trabalho.

Qual o conteúdo do Programa de Orientação Vocacional da Arcos Dorados?

O Programa de Orientação Vocacional é fruto de uma aliança entre a Arcos Dorados e PDA, empresa HRTech voltada para a identificação e desenvolvimento de talentos.

A proposta oferece aos jovens quatro módulos que abordam diferentes conteúdos. Dentre eles, destacam-se:

Habilidades profissionais;

Autoconhecimento;

Metas futuras;

Elaboração do currículo;

Preparação para entrevistas de emprego.

Ao final do programa, o participante terá acesso a um teste vocacional que fornecerá um relatório individual com seu perfil comportamental, contendo interesses, habilidades e recomendações de carreira relacionadas.

“Um dos desafios mais proeminentes na América Latina é o desemprego entre os jovens. É por isso que continuamos reforçando nosso compromisso de facilitar o acesso ao treinamento e a capacitações por meio da MCampus Comunidade", diz Gabriel Serber, Vice-Presidente de Compromisso Social e Desenvolvimento Sustentável das Arcos Dorados.

O que é a plataforma MCampus Comunidade?

O curso é em ocasião do aniversário de um ano do projeto MCampus Comunidade, uma plataforma educacional que oferece cursos livres e gratuitos aberta ao público em geral e já contou com a participação de mais de 50 mil pessoas em seus treinamentos.

Dos participantes, a maioria tem entre 16 e 30 anos, e as mulheres representam 58% do total. O Brasil é o país mais engajado, com mais de 12,5 mil usuários inscritos na plataforma e que fizeram pelo menos um curso, totalizando 4.204 horas de treinamento.

Entre os temas oferecidos, o mais popular entre os brasileiros foi o de Inteligência Emocional.

Com a inclusão do módulo sobre orientação vocacional, a MCampus Comunidade passa oferecer, ao todo, 14 cursos gratuitos e online. Entre os temas há:

Marketing digital;

Negociação e influência;

Atendimento ao cliente;

Empreendedorismo;

Inteligência emocional;

Fundamentados da programação em Phyton;

Finanças pessoais;

"Além de oferecermos cursos livres de capacitação, queremos também ajudá-los a se conhecerem, a reconhecer suas virtudes, seus interesses e suas motivações para que possam alcançar todos os objetivos que se propõem", diz Josane Julião, Reitora da Hamburger University e responsável pela gestão da MCampus Comunidade.

Para se inscrever no Programa de Orientação Vocacional e nos outros cursos oferecidos pela Arcos Dorados basta acessar o site da Receita do Futuro.

