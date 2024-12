Os livros, discursos e peças que inspiraram os líderes da Goldman Sachs em 2024

Em um ano repleto de desafios e transformações, os principais executivos da Goldman Sachs, uma das maiores instituições financeiras do mundo, buscaram inspiração em livros, discursos e peças de teatro para expandir seus horizontes e fortalecer suas habilidades de liderança. A Business Insider entrevistou líderes da empresa, que compartilharam recomendações que os ajudaram a crescer profissional e pessoalmente em 2024.

Aprendizado contínuo e visão estratégica

Entre as recomendações, destacam-se leituras que exploram temas como liderança em tempos de crise, decisões estratégicas e resiliência. John Waldron, presidente e COO da Goldman Sachs, citou "Eisenhower: The White House Years", de Jim Newton, como uma fonte de inspiração para navegar os desafios geopolíticos atuais. O livro retrata a habilidade de Eisenhower em equilibrar riscos e buscar soluções de longo prazo, mesmo em momentos de tensão global.

Já Rob Kaplan, vice-presidente da empresa, apontou "War", de Bob Woodward, como um recurso essencial para entender a tomada de decisões em situações de alta pressão, oferecendo lições práticas para líderes enfrentarem a ambiguidade e o estresse.

Resiliência e superação de desafios

Outros executivos destacaram obras que enfatizam a importância da perseverança e da adaptação. Stephan Feldgoise, co-chefe de M&A global, recomendou "The Confident Mind", de Nate Zinsser, um guia prático para desenvolver confiança e melhorar o desempenho em ambientes de alta pressão.

Padi Raphael, chefe global de Gestão de Riqueza de Terceiros, elogiou "The Man Who Solved the Market", de Gregory Zuckerman, que narra a trajetória de Jim Simons, um dos maiores nomes da indústria de fundos de hedge. Para Raphael, o livro reforça o valor de encontrar nichos únicos e perseverar diante de adversidades.

Humanidade e conexão com comunidades

Asahi Pompey, chefe global de Engajamento Corporativo, indicou a peça "Good Bones", de James Ijames, que aborda os desafios da renovação urbana e a importância de considerar as vozes das comunidades afetadas. Ela destacou como a peça reforça a necessidade de construir relacionamentos baseados em confiança e empatia, tanto em investimentos quanto na liderança de equipes.

Gizelle George-Joseph, COO de Pesquisa de Investimentos Globais, mencionou as leituras do programa Finance Leaders Fellowship do Instituto Aspen, que exploram conceitos de felicidade, caráter moral e coragem. Segundo ela, essas reflexões continuam a moldar suas decisões como líder e cidadã global.

Confiança e organização

Ericka Leslie, COO de Banca Global e Mercados, recomendou o famoso discurso "Trust the Universe", de Alan Watts, disponível no Spotify. Leslie destacou como o filósofo inspira líderes a confiarem em suas organizações e delegarem responsabilidades para promover o crescimento e a inovação.

Carey Halio, tesoureira global, indicou discursos do vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, que oferecem uma visão histórica sobre o sistema bancário e ajudam a compreender os desafios atuais.

A busca por equilíbrio e aprendizado contínuo

Por fim, Tucker York, chefe global de Gestão de Patrimônio, compartilhou lições do livro "Leadership by the Good Book", de David L. Steward. Ele enfatizou a relevância dos princípios de liderança servidora e crescimento por meio de desafios, aplicáveis tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal.