O que Bill Gates, Elon Musk e Tim Cook aprenderam com Steve Jobs

A morte de Steve Jobs completou uma década nesta semana. Alguns concorrentes acreditam que seu sucesso se deve também ao cofundador da Apple Tim Cook, Bill Gates e Elon Musk. Muitos profissionais, sejam engenheiros de software ou não, buscam inspiração na criatividade e no sucesso de Jobs. A CNBC listou o que três das principais mentes empresariais de hoje dizem que aprenderam com o mestre da tecnologia:

Bill Gates e Steve Jobs ainda devem ser os "amigos" mais conhecidos da tecnologia.

Enquanto a Microsoft e a Apple se enfrentaram durante 30 anos, Gates e Jobs tornaram-se amigos. Após a morte de Jobs, Gates postou no Twitter: “Para aqueles que tiveram a sorte de trabalhar com Steve, foi uma honra insanamente grande. Sentirei muita falta."

For those of us lucky enough to get to work with Steve, it’s been an insanely great honor. I will miss Steve immensely. http://t.co/g4HLDYtb

— Bill Gates (@BillGates) October 6, 2011