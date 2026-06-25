O mito da racionalidade: o que Harvard ensina sobre o poder de uma boa história nos negócios

A comunicação corporativa passa por uma transformação silenciosa. Em um ambiente de negócios dominado por chamadas no Zoom, mensagens de WhatsApp e fluxos de e-mails, a capacidade de relatar dados frios deu lugar a uma nova competência central: a arte de contar histórias.

O storytelling se tornou uma ferramenta estratégica para gerar influência, conectar equipes e mediar conflitos em um cenário profissional marcado pelo distanciamento social.

O mito da racionalidade

Muitos profissionais ainda acreditam que decisões de negócios são tomadas com base em planilhas e apresentações formais de slides. No entanto, a literatura acadêmica aponta para uma realidade diferente. Na obra The Mind and Heart of the Negotiator, a professora Leigh L. Thompson demonstra que o chamado "mito da racionalidade pura" frequentemente falha no ambiente corporativo.

De acordo com o estudo, negociações bem-sucedidas e resoluções de grandes impasses não começam com dados técnicos, mas com a construção de conexões e empatia.

As histórias funcionam como o veículo para essa aproximação, pois traduzem números abstratos em experiências humanas compartilhadas, permitindo que as partes envolvidas encontrem pontos em comum antes mesmo de entrarem na pauta principal.

Telas exigem mais narrativa

A transição para o trabalho híbrido e remoto introduziu novos obstáculos para a comunicação eficaz. Em reuniões online não é possível identificar toda a comunicação corporal, as pausas naturais e o contato visual direto.

Para mitigar o distanciamento provocado pelas telas, líderes têm recorrido ao storytelling. Ao iniciar uma reunião virtual com uma narrativa breve, contextualizada e humana, o profissional consegue romper a barreira do formalismo mecânico.

Essa dinâmica ativa áreas cerebrais ligadas à empatia. Assim, o storytelling compensa a falta do contato presencial, humanizando interações que costumam ser frias e burocráticas no ambiente virtual.

Transforme histórias em ferramenta de influência

Em um contexto em que a comunicação se tornou decisiva para liderar, negociar e engajar equipes, dominar técnicas de storytelling deixou de ser apenas uma habilidade criativa. Passou a ser uma competência profissional ligada à capacidade de organizar ideias, mobilizar pessoas e dar sentido a mensagens complexas.

É esse o foco do curso gratuito Storytelling de Impacto, do Na Prática. A formação online reúne 3 horas de conteúdo, certificado e técnicas baseadas na ferramenta de Narrativa Pública, desenvolvida por Marshall Ganz, professor da Universidade de Harvard. A proposta é ensinar profissionais a construir discursos mais estratégicos, capazes de influenciar, inspirar e gerar conexão em diferentes contextos de carreira.

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