O mito da racionalidade: o que Harvard ensina sobre o poder de uma boa história nos negócios

O que Harvard ensina sobre o poder de uma boa história nos negócios (andreswd/iStockphoto)
Redação Exame
Publicado em 25 de junho de 2026 às 06h00.
A comunicação corporativa passa por uma transformação silenciosa. Em um ambiente de negócios dominado por chamadas no Zoom, mensagens de WhatsApp e fluxos de e-mails, a capacidade de relatar dados frios deu lugar a uma nova competência central: a arte de contar histórias.
O storytelling se tornou uma ferramenta estratégica para gerar influência, conectar equipes e mediar conflitos em um cenário profissional marcado pelo distanciamento social.
Muitos profissionais ainda acreditam que decisões de negócios são tomadas com base em planilhas e apresentações formais de slides. No entanto, a literatura acadêmica aponta para uma realidade diferente. Na obra The Mind and Heart of the Negotiator, a professora Leigh L. Thompson demonstra que o chamado "mito da racionalidade pura" frequentemente falha no ambiente corporativo.
De acordo com o estudo, negociações bem-sucedidas e resoluções de grandes impasses não começam com dados técnicos, mas com a construção de conexões e empatia.
As histórias funcionam como o veículo para essa aproximação, pois traduzem números abstratos em experiências humanas compartilhadas, permitindo que as partes envolvidas encontrem pontos em comum antes mesmo de entrarem na pauta principal.Descubra como usar o storytelling para engajar pessoas e fortalecer sua presença profissional
A transição para o trabalho híbrido e remoto introduziu novos obstáculos para a comunicação eficaz. Em reuniões online não é possível identificar toda a comunicação corporal, as pausas naturais e o contato visual direto.
Para mitigar o distanciamento provocado pelas telas, líderes têm recorrido ao storytelling. Ao iniciar uma reunião virtual com uma narrativa breve, contextualizada e humana, o profissional consegue romper a barreira do formalismo mecânico.
Essa dinâmica ativa áreas cerebrais ligadas à empatia. Assim, o storytelling compensa a falta do contato presencial, humanizando interações que costumam ser frias e burocráticas no ambiente virtual.
Em um contexto em que a comunicação se tornou decisiva para liderar, negociar e engajar equipes, dominar técnicas de storytelling deixou de ser apenas uma habilidade criativa. Passou a ser uma competência profissional ligada à capacidade de organizar ideias, mobilizar pessoas e dar sentido a mensagens complexas.
É esse o foco do curso gratuito Storytelling de Impacto, do Na Prática. A formação online reúne 3 horas de conteúdo, certificado e técnicas baseadas na ferramenta de Narrativa Pública, desenvolvida por Marshall Ganz, professor da Universidade de Harvard. A proposta é ensinar profissionais a construir discursos mais estratégicos, capazes de influenciar, inspirar e gerar conexão em diferentes contextos de carreira.
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