Monopólio na publicidade? Como Meta, Google e Amazon estão dominando esse mercado

A inteligência artificial está transformando o mercado publicitário e ajudando gigantes como Meta e Google a dominarem o setor.

Isso porque, ao melhorar a segmentação de anúncios, essas plataformas aumentam a eficiência das suas campanhas e, como consequência, aumentam a receita (mesmo diante de desafios como tarifas mais altas e um consumidor cauteloso). As informações foram retiradas de Wall Street Journal.

Qual o impacto da IA na publicidade?

O avanço da IA permitiu que essas plataformas não apenas otimizassem seus sistemas de recomendação, mas também aumentassem o tempo de engajamento dos usuários.

A Meta anunciou que suas ferramentas baseadas em IA contribuíram para um aumento de 5% no tempo gasto no Facebook no terceiro trimestre de 2025.

Esse aumento de tempo se traduz em mais oportunidades para empresas veicularem seus anúncios, gerando um ciclo de crescimento constante.

Impacto vai além da receita

O impacto da IA na publicidade não se restringe apenas ao aumento de receita. Google e Meta também têm investido em ferramentas automatizadas para criação de anúncios, permitindo que marcas criem campanhas publicitárias de forma mais eficiente e com menor custo de produção.

Esse desenvolvimento tecnológico está mudando a dinâmica do mercado. A projeção feita pela Madison & Wall aponta que Meta, Google e Amazon responderão por mais de 56% do mercado publicitário dos EUA neste ano, um aumento em relação aos cerca de 51% registrados há dois anos.

Mesmo com os desafios econômicos, como a guerra comercial e o aumento de preços, a IA tem se mostrado uma chave para o crescimento.

Obstáculos

No entanto, como qualquer tecnologia emergente, a IA ainda enfrenta alguns obstáculos.

A Customer Factory, uma agência de marketing de Atlanta, experimentou um erro inusitado ao utilizar uma ferramenta de música gerada por IA no Facebook, que adicionou uma canção em hindi a um anúncio destinado a dentistas, evidenciando que a automação precisa de ajustes finos.

A capacidade das empresas de tecnologia de implementar IA com sucesso não apenas afeta as grandes marcas, mas também está ajudando a criar novas oportunidades para pequenas empresas e startups.

A IA está permitindo que novos negócios alcancem rapidamente o público-alvo em um ciclo de crescimento acelerado que remonta ao boom do e-commerce.

