Monopólio na publicidade? Como Meta, Google e Amazon estão dominando esse mercado

IA revoluciona o mercado publicitário (westend61/Getty Images)
Redatora
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09h30.
Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 09h42.
A inteligência artificial está transformando o mercado publicitário e ajudando gigantes como Meta e Google a dominarem o setor.
Isso porque, ao melhorar a segmentação de anúncios, essas plataformas aumentam a eficiência das suas campanhas e, como consequência, aumentam a receita (mesmo diante de desafios como tarifas mais altas e um consumidor cauteloso). As informações foram retiradas de Wall Street Journal.
EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.
O avanço da IA permitiu que essas plataformas não apenas otimizassem seus sistemas de recomendação, mas também aumentassem o tempo de engajamento dos usuários.
A Meta anunciou que suas ferramentas baseadas em IA contribuíram para um aumento de 5% no tempo gasto no Facebook no terceiro trimestre de 2025.
Esse aumento de tempo se traduz em mais oportunidades para empresas veicularem seus anúncios, gerando um ciclo de crescimento constante.
O impacto da IA na publicidade não se restringe apenas ao aumento de receita. Google e Meta também têm investido em ferramentas automatizadas para criação de anúncios, permitindo que marcas criem campanhas publicitárias de forma mais eficiente e com menor custo de produção.
Esse desenvolvimento tecnológico está mudando a dinâmica do mercado. A projeção feita pela Madison & Wall aponta que Meta, Google e Amazon responderão por mais de 56% do mercado publicitário dos EUA neste ano, um aumento em relação aos cerca de 51% registrados há dois anos.
Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui
Mesmo com os desafios econômicos, como a guerra comercial e o aumento de preços, a IA tem se mostrado uma chave para o crescimento.
No entanto, como qualquer tecnologia emergente, a IA ainda enfrenta alguns obstáculos.
A Customer Factory, uma agência de marketing de Atlanta, experimentou um erro inusitado ao utilizar uma ferramenta de música gerada por IA no Facebook, que adicionou uma canção em hindi a um anúncio destinado a dentistas, evidenciando que a automação precisa de ajustes finos.
A capacidade das empresas de tecnologia de implementar IA com sucesso não apenas afeta as grandes marcas, mas também está ajudando a criar novas oportunidades para pequenas empresas e startups.
A IA está permitindo que novos negócios alcancem rapidamente o público-alvo em um ciclo de crescimento acelerado que remonta ao boom do e-commerce.
De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.
O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
Para garantir a sua vaga, clique aqui.