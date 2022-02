Nubank abre vagas para negros e dará treinamento para 5 mil candidatos

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 2, a abertura de novo programa para recrutar analistas de negócios. As vagas são voltadas para profissionais negros de diferentes níveis de experiência.

Pensamento Analítico e Carreira: confira o evento gratuito e com certificado sobre a habilidade em alta no mercado

Na edição anterior do programa, foram 80 contratações. Até 2025, o banco digital tem a meta de contratar pelo menos 2 mil pessoas negras. Atualmente com 5.400 funcionários, a empresa contratou 1.200 profissionais negros em 2021 e o grupo já representa 33% da equipe.

Os primeiros 5 mil candidatos que se inscreverem para o processo vão receber gratuitamente um treinamento técnico de negócios, com conteúdo sobre cálculo, lógica, conceitos de mercado financeiro, resolução de problemas e dicas práticas de comunicação.

As aulas ocorrem entre os dias 22 e 29 de fevereiro e a etapa é opcional. Após o final das inscrições, os candidatos ainda farão testes online e uma etapa de entrevistas, ambos em março.

A área de Análise de Negócios, ou, em inglês, Business Analysis, usa dados para guiar as decisões da empresa. Para apresentar mais sobre esse trabalho, a empresa vai realizar um webinar com a equipe da área no dia 9 de fevereiro. Para participar, é possível se registrar pelo site.

O Nubank procura por pessoas que se identificam como negras, com capacidade analítica e noção básica do negócio.

Profissionais no início de carreira pode participar, pois não é necessário ter experiência na área. Também serão aceitas pessoas em transição de carreira e até sem formação superior completa.

As inscrições ficam abertas até o dia 15 de fevereiro pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.