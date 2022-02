Feira online ensina como estudar e trabalhar no Canadá

O Canadá é um dos países que mais estão na mira dos brasileiros, mesmo que o país não tenha uma comunidade de emigrados tão grande como nos Estados Unidos. Ainda assim, já são 129 mil brasileiros por lá.

Segundo o Itamaraty, o número de brasileiros vivendo no exterior cresceu 35% entre 2010 e 2020.

Para aproveitar uma oportunidade de estudar e trabalhar no exterior, a agência SEDA Intercâmbios está relizando uma feira online de ensino sobre como estudar e trabalhar no país desde este 1º de fevereiro.

Além de bolsas praticamente integrais e outras que variam de 15% a 50% do valor do curso, a empresa apresenta uma linha de crédito estudantil popular.

O governo canadense espera atrair mais de 1 milhão de estrangeiros nos próximos anos. Existem milhares de vagas abertas nos mais variados segmentos, entre eles, tecnologia, saúde e negócios. Só na área de tecnologia, que vive um boom no mundo inteiro, são projetadas 65 mil vagas.

De acordo com a SEDA Intercâmbios, o salário é um dos maiores atrativos. O valor da hora trabalhada gira em torno de 15 dólares canadenses (CAD) e o custo de vida varia conforme a cidade, mas em geral, é possível viver muito bem com algo em torno de CAD 2 mil.

Cursos

Algumas das universidades mais importantes do país esperam os brasileiros. Entre elas, a UCW - University Canada West, de Vancouver, com os cursos de MBAs e bacharelados em diversas áreas.

Outra opção é a Trebas Institute, de Montreal, com programas de E-Commerce, Audio e Vídeo, Big Data e Business Intelligence.

A Canadian College of Tecnology and Business, de Vancouver, oferece Cyber Security, UI/UX, Data Base Analyst e Software Developer.

Já a Toronto School of Management, com cursos técnicos de marketing digital, turismo e hospitalidade, e a Niagara College, ambas de Toronto, tem opções de pós-graduação em RH e Business.

Para quem deseja entrar na indústria de games, a melhor opção é a LaSalle College, com campus em Vancouver e Montreal, com o curso Games Design & VFX.

Na província do Atlântico, Terra Nova e Labrador, a CNA oferece mais de 27 cursos nas áreas de Comprehensive Arts and Science, Business Administration, Computer Systems, Construction e Industrial Electrician.

Boa parte desses programas dão direito ao Post-Graduation Work Permit Program, que é um visto com permissão de trabalho de até três anos após o término do curso.

Financiamento

Quem precisa recorrer a um empréstimo para financiar os estudos, irá encontrar um programa de crédito no evento online da Seda Intercâmbios.

A empresa utiliza inteligência artificial que analisa o perfil do LinkedIn buscando entender o nível de qualificação profissional. Segundo a Seda, quanto mais empregabilidade o aluno tiver, maiores são as chances de conseguir o crédito.

Todos os participantes do evento serão elegíveis ao programa, que pode chegar a até 95% do valor do curso.

O evento online da Seda tem o objetivo de orientar e preparar os futuros alunos, o evento terá painéis com especialistas em empregabilidade, inovação, empreendedorismo, tecnologia e até sobre o mercado de games.

