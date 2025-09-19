Neurocientista revela truque cerebral que pessoas bem-sucedidas usam — e qualquer um pode fazer

No dia a dia da liderança, decisões difíceis e situações emocionalmente desafiadoras são parte do jogo. Executivos e gestores enfrentam momentos de altíssima pressão com uma aparente naturalidade. Mas esse controle emocional não nasce com eles. Ele é treinado.

Entre as ferramentas mais eficazes para desenvolver esse tipo de inteligência emocional está o WOOP, um truque que o neurocientista Ethan Kross revelou para a CNBC Make It.

WOOP é uma sigla em inglês que significa:

Wish (desejo)

(desejo) Outcome (resultado)

(resultado) Obstacle (obstáculo)

(obstáculo) Plan (plano)

Como esse truque cerebral funciona?

Na prática, trata-se de uma estrutura mental que ajuda a transformar intenções em ações concretas.

Primeiro, você define um desejo realista. Depois, visualiza o melhor resultado possível ao alcançá-lo. Em seguida, identifica o obstáculo interno que pode atrapalhar esse caminho — geralmente uma reação emocional. Por fim, elabora um plano objetivo, usando a lógica "se isso acontecer, então farei aquilo".

Essa estrutura ajuda a mente a se preparar com antecedência para situações emocionalmente difíceis. Em ambientes de liderança, esse tipo de preparo pode ser a diferença entre agir de forma impulsiva ou tomar uma decisão clara e estratégica.

Quais os resultados que o truque mental pode trazer?

Estudos mostram que o uso contínuo do WOOP melhora o desempenho acadêmico, fortalece relações pessoais, ajuda na criação de hábitos saudáveis e até apoia o tratamento de sintomas de depressão.

No ambiente corporativo, isso se traduz em mais clareza ao comunicar, mais empatia para liderar, mais controle emocional para tomar decisões difíceis.

Em tempos em que se espera que líderes não sejam apenas bons estrategistas, mas também gestores humanos, essa habilidade se torna fundamental. Liderar bem hoje exige mais do que conhecimento técnico. Exige autoconsciência, equilíbrio e capacidade de agir mesmo sob forte carga emocional.

