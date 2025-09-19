Pessoas felizes procrastinam da maneira 'certa', diz pesquisador de Harvard; veja como fazer isso

A procrastinação, frequentemente vista como uma inimiga da produtividade, pode ser uma aliada poderosa se usada com estratégia. É o que afirma Arthur Brooks, pesquisador da Universidade de Harvard, para CNBC Make It.

Brooks defende que o adiamento intencional de tarefas pode trazer ganhos reais para quem ocupa posições de liderança ou está em busca de crescimento na carreira. Basta uma mudança de perspectiva sobre o conceito de procrastinação.

Inspirando-se na sabedoria dos antigos egípcios, ele apresenta duas interpretações possíveis do conceito de "procrastinação":

Sinônimo de preguiça Espera pelo momento certo

Para ele, em um ambiente corporativo cada vez mais dinâmico e competitivo, saber o momento ideal de agir e de esperar pode ser um diferencial relevante para líderes e gestores.

Estratégia para decisões mais acertadas

Brooks afirma que a procrastinação deliberada pode melhorar o desempenho em atividades criativas e de resolução de problemas ao permitir que ideias amadureçam antes de serem executadas.

“Eu anoto minha ideia, penso nela, durmo pensando nela, dou uma caminhada e então começo a trabalhar nela”, escreve. O método evita decisões impulsivas e proporciona clareza.

Para quem ocupa cargos estratégicos, essa prática pode se traduzir em projetos mais consistentes, decisões mais acertadas e maior capacidade de inovação.

Mas Brooks faz uma ponderação

No entanto, o autor alerta: é preciso distinguir entre procrastinação útil e a procrastinação crônica, que leva à perda de controle e queda na produtividade.

A autoconsciência é o primeiro passo para essa diferenciação. Brooks sugere que profissionais se perguntem: "A forma como adio tarefas me faz sentir fora de controle ou infeliz?" A resposta a essa pergunta pode indicar se a procrastinação está sabotando ou fortalecendo sua gestão de tempo.

Para os que se identificam como procrastinadores crônicos, o cientista sugere a adoção de práticas de atenção plena, como reduzir distrações, manter o foco em uma tarefa por vez e reservar períodos para reflexão.

Uma lição de liderança

Para líderes que enfrentam resistência diante de tarefas operacionais ou que não geram prazer, Brooks ainda sugere uma análise de custo-benefício. Se for possível delegar ou terceirizar, talvez esse seja o melhor caminho.

“Sua procrastinação, por mais desadaptativa que seja, está, na verdade, lhe dando dicas de como você pode ser mais feliz. Cabe a você ouvir”, afirma.

Num cenário onde a performance é cada vez mais exigida, transformar um aparente defeito em uma vantagem competitiva pode ser o diferencial entre um profissional comum e uma liderança de alto impacto.

