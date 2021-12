Para contratar desenvolvedores, MRV oferece 10 mil bolsas de formação

A MRV está em busca de desenvolvedores para reforça seu time de tecnologia e vai oferecer formação gratuita em tecnologia para 10 mil pessoas para conseguir recruta-los.

A vida está mais complexa, a rotina mais intensa. Mas a EXAME pode ajudar a manter a mente em foco: saiba como.

Em parceria com a Órbi Conecta e a DIO, a construtora está oferecendo 10 mil bolsas de estudo para pessoas de todo o Brasil. O bootcamp é voltado para a formação de desenvolvedores fullstack. E é recomendado para profissionais da área, mas todos os níveis de experiência são aceitos.

As aulas vão abordar temas de desenvolvimento front-end como HTML5 e CSS3 e toda a linguagem JavaScript. No lado back-end, será ensinada a linguagem C# e o framework .NET.

Além das aulas, os profissionais vão passar por sete mentorias elaboradas pelas lideranças da MRV, com temas como habilidade técnicas, práticas de código e soft skills.

Segundo Reinaldo Sima, diretor de tecnologia e transformação digital da MRV, o objetivo do programa é incentivar novos talentos a entrar no mercado.

A empresa tem posições que serão ofertadas a alunos no final do curso. No entanto, a oferta das bolsas ajuda na oferta de profissionais qualificados para todo o ecossistema de empresas que buscam essa mão de obra.

“Com este programa de bolsas, queremos promover a troca de conhecimento entre a empresa e com os profissionais deste mercado”, diz o diretor.

As inscrições vão até o dia 24 de dezembro pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.