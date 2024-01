Mondelēz International vai além do discurso e conduz ações efetivas em ESG

Tirar o compromisso do papel é o principal desafio para a maioria das empresas quando se trata de sustentabilidade. No Brasil, segundo o último Estudo de Sustentabilidade realizado pela empresa de consultoria e auditoria BDO, embora 61% considerem a agenda ESG relevante para o negócio, na prática, somente 39% vão efetivamente além do discurso e possuem um departamento focado em coordenar projetos socioambientais.

Dentro desse grupo à frente na jornada, a Mondelēz International é uma das empresas que se destacam, com iniciativas bem desenvolvidas e monitoradas. A líder mundial em snacks possui uma estrutura global para gestão da sustentabilidade que inclui diretorias específicas para as suas quatro frentes principais de ação: ingredientes, embalagem, clima e social.

A unidade de negócio brasileira, em especial, foi a primeira a compor uma área de ESG para auxiliar no desdobramento da estratégia global e no desenvolvimento de planos locais.

A companhia está também alinhada com organizações e compartilha melhores práticas com referências no campo da sustentabilidade, como o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e o Pacto Global da ONU. “Através dessas parcerias, buscamos aprimorar nossa estratégia e promover ações concretas em direção à sustentabilidade, sempre buscando estar na vanguarda das práticas sustentáveis em nossa indústria”, declara a Mondelēz Brasil.

Fazer do jeito certo está no propósito da empresa

Boa parte dessa maturidade na pauta se deve ao fato de que, muito antes de se falar em ESG, a sustentabilidade, em todas as suas esferas, já era uma prioridade na Mondelēz International.

“O tema é um dos nossos pilares estratégicos e perpassa todas as áreas da companhia, desde o cultivo dos produtos agrícolas até o fim de vida da nossa embalagem. Nesse caminho, envolve as comunidades do nosso entorno, parceiros, fornecedores, colaboradores e consumidores”, diz a organização.

O propósito da empresa já deixa clara essa mentalidade: “Snacking Made Right”, que significa fazer o snack certo, para o momento certo, da maneira certa – filosofia que não se limita à produção e está ligada a tudo que se conecta com o negócio.

“Temos focado em construir um setor de cacau próspero, inovar nas matérias-primas e no design de nossas embalagens, promover a economia circular e reduzir as emissões de carbono, o desperdício de água e de alimentos em nossas linhas de produção.”

Apoio na produção sustentável do cacau

Uma das iniciativas de sustentabilidade mais notáveis da companhia é o Cocoa Life, um programa global de fomento à produção sustentável do cacau no mundo. Neste ano, o premiado projeto completa 12 anos com a projeção de apoiar, até 2030, mais de 300 mil agricultores e investir US$ 1 bilhão em pesquisa e inovação e em desenvolvimento sustentável nos seis países onde atua.

No Brasil, são mais de 1,5 mil produtores de cacau registrados no programa, sendo 18% mulheres, nos estados do Pará, da Bahia e do Espírito Santo. A estimativa é chegar a mais de 3 mil cadastros em 2025.

Em dez anos, já foram investidos mais de R$ 15 milhões só em pesquisa agronômica. O objetivo é disseminar conhecimento e técnicas de manejo para aumentar a produtividade, a rentabilidade e a sustentabilidade das plantações.

Ultrapassando o terreno das lavouras, o Cocoa Life também apoia comunidades produtoras para que se tornem mais prósperas. Entre as ações, estão o compartilhamento de informações sobre boas práticas, incentivo à adoção do Sistema agroflorestal (cacau plantado com outras culturas, gerando novas fontes de renda), capacitação em gestão, regularização da propriedade, acesso a crédito e projetos voltados para a educação das novas gerações.

Como parte importante do pilar Ingredientes, a meta da Mondelēz é ter 100% do volume de cacau utilizado pelas marcas de chocolate da companhia proveniente do Cocoa Life até 2025 e em todo o portfólio até 2030, por meio do princípio de balanço de massa.

Menos embalagem e mais reciclagem

Outra frente ativa da Mondelēz é a redução do impacto de suas embalagens. Para isso, a companhia trabalha na redefinição do design, enquanto aperfeiçoa as soluções para que sejam recicláveis.

Globalmente, a meta para 2025 é que 100% das embalagens de snacks sejam projetadas para serem recicláveis. Hoje, esse índice já é de 96%. “Nosso princípio orientador é torná-las leves e corretas, em menor número e melhores”, explica a empresa.

Para isso, o intuito é também reduzir em 25% o uso de plástico virgem em embalagens rígidas e em todas as embalagens plásticas em 5% até o ano que vem. De acordo com a corporação, uma embalagem leve funciona bem para proteger os seus produtos e ainda reduz os custos de envio e as emissões de CO₂ provenientes do transporte devido ao peso mais baixo.

Plano consistente de redução de carbono

A redução das emissões de carbono é mais um dos alicerces da estratégia de sustentabilidade da Mondelēz International, com o qual estabeleceu publicamente um sólido compromisso.

Após aderir à ambição Net Zero Carbono da Science Based Targets Initiative (SBTi) há dois anos, a companhia apresentou um plano de redução consistente com o protocolo de 1,5 °C. Até 2025, a meta é reduzir 10% das emissões de ponta a ponta; até 2030, atingir uma redução geral de 50%; e até 2050, alcançar emissões líquidas zero.

Para isso, a Mondelēz adotou uma abordagem rigorosa para identificar e gerenciar os riscos climáticos, aprofundando a compreensão de seu impacto no planeta e de como minimizá-lo.

A organização tem investido em três áreas-chave: ingredientes mais sustentáveis (cadeias de abastecimento livres de desmatamento, práticas agrícolas regenerativas e preservação da biodiversidade); operações (transição para a eletricidade renovável); e logísticas (novos conceitos de mobilidade, fontes renováveis, otimização de rotas, redução das distâncias de viagem).

4 mil horas de voluntariado corporativo

Para a Mondelēz, “fazer o snack do jeito certo” também está associado ao impacto positivo da empresa na vida das pessoas e das comunidades em que está inserida. Isso inclui, por exemplo, promover a diversidade, equidade e inclusão (DE&I) usando sua escala, investimento e recursos.

Entre as diversas frentes de atuação social da empresa, pode-se destacar o incentivo ao voluntariado, que tem como principal ferramenta a plataforma Changemakers. Ela une os colaboradores da Mondelēz no mundo todo a entidades que precisam de voluntários. Globalmente, o recurso já é usado há dez anos e, no Brasil, foi lançado há dois.

Em 2023, a Mondelēz Brasil contabilizou 4 mil horas de voluntariado corporativo e 1,2 mil participações, um aumento de sua contribuição às comunidades de 600% na comparação com 2022. No último ano, a companhia também expandiu a abrangência de atuação para seis estados brasileiros. Como diferencial, na Mondelēz todas as ações podem feitas durante o horário de expediente.

A doação de conhecimento, por meio de mentorias, é uma delas. No ano passado, no projeto Aconselhamento Profissional, 160 jovens em situação de vulnerabilidade social puderam contar com colaboradores de diversas áreas e posições hierárquicas da companhia para ajudá-los a entender, organizar e colocar em prática sua jornada profissional.

Os funcionários que não podem doar o seu tempo têm a opção de colaborar com outros projetos por meio de doação financeira, que é duplicada pela companhia.

A Mondelēz Brasil ainda realiza doação de alimentos através do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do governo federal e promove uma série de outras campanhas de doação de recursos para apoiar causas variadas e situações emergenciais.

Forte foco em governança

Junto com todos esses esforços socioambientais, a Mondelēz conta com uma abrangente estrutura de governança, focada em analisar, direcionar e supervisionar estratégias, progressos, alinhamento com o propósito, empenho das partes interessadas, riscos e desafios para alcançar os objetivos corporativos.

Uma iniciativa de destaque nesse âmbito é o programa Investir com Propósito, que visa fomentar a cadeia de fornecedores, priorizando provedores locais, diversos e inclusivos.

Segundo a companhia, essa é uma frente de governança que, em 2024, pretende investir globalmente cerca de R$ 5 bilhões em fornecedores diversos e inclusivos. “No Brasil, só em 2022 investimos R$ 400 milhões, em 2023, mais de R$ 650 milhões e, para 2024, temos a previsão de investir R$ 720 milhões”, detalha a Mondelēz Brasil, reafirmando a postura ativa da empresa na agenda ESG, com ações práticas e que de fato contribuam para um mundo melhor.