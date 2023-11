Minerva Foods abre inscrições para o Programa de Estágio 2024

A Minerva Foods, empresa de exportação de carne bovina, anuncia a abertura das inscrições para a 4ª edição do Programa de Estágio.

Ao todo, há 50 vagas disponíveis para atuar em 28 diferentes áreas da companhia em todo Brasil, entre elas: manutenção e controle de qualidade, compras e insumos, administrativo e engenharia.

Quais são os requisitos?

Para se candidatar, é necessário estar cursando graduação em bacharelado ou tecnólogo nas áreas de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharia Industrial, Agronômica, Alimentos, Química, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Computação, Dados. Mecatrônica, Produção e correlatas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Marketing, Processos Gerenciais, Psicologia e áreas afins;

Com formação prevista entre julho de 2025 e agosto de 2026;

Residir próximo às localidades das vagas existentes;

Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais (6 por dia), na modalidade presencial ou híbrida (a depender da vaga).

Em quais locais há vagas?

O programa terá a duração de 1 ano, com a possibilidade de ser prorrogado por mais um ano. As vagas disponíveis são para as cidades:

Araguaína (TO),

Barretos (SP),

Mirassol D'Oeste (MT),

Paranatinga (MT),

Palmeiras de Goiás (GO),

Rolim de Moura (MT),

São Paulo (SP).

Após realizar a inscrição, o candidato irá realizar alguns testes online, participará de dinâmica on-line e entrevista final com os gestores. A última etapa é o processo de admissão.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio compatível com o mercado, a empresa oferece:

Vale-Alimentação

Vale-Transporte

Somando as três edições anteriores, o Programa de Estágio já contratou 119 estudantes, tendo prorrogado e/ou efetivado 87 deles.

Como se inscrever?

As inscrições estarão abertas até o dia 3 de janeiro de 2024 e devem ser realizadas no site da Cia de Talentos.