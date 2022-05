Microsoft tem 5 mil vagas em curso de tecnologia gratuito para mulheres

A Microsoft, em parceria com a ONG de capacitação em tecnologia WoMakersCode, anuncia o início da primeira edição do "Maratona Mulheres na Inovação", programa que oferecerá 5 mil vagas para mulheres interessadas em capacitação profissional na área de tecnologia.

O evento "Maratona Mulheres na Inovação", que ocorre durante os dias 12 e 14 de maio, será online e contará com tradução em libras. As inscrições podem ser realizadas na página oficial do evento na plataforma Sympla.

Na programação, o evento conta com palestras, painéis e atividades colaborativas com a participação de comunidades de tecnologia e especialistas do setor que irão abordar temas como programação, ciência de dados, inteligência artificial, gestão de pessoas, análise e definição de métricas de produtos digitais e gestão de projetos.

Entre as palestrantes estão Danielle Monteiro, Cloud Solutions Architect na Microsoft Brasil e Glaucia Lemos, Cloud Advocate na Microsoft Brasil. Outras executivas de empresas como Magazine Luiza, Itaú, Google e Globo também serão palestrante durante o evento.

As participantes também terão acesso a uma trilha sobre empregabilidade na tecnologia, que disponibilizará workshops sobre plano de carreira, como criar um currículo, dicas para se destacar no LinkedIn e técnicas de entrevistas. A WoMakersCode possui uma seção especial para tirar qualquer dúvida sobre o evento.

O evento terá um certificado de participação e também oferece as inscritas acesso ao programa Hacking de Carreira, programa da WoMakersCode para impulsionar a transição e os primeiros passos na carreira de tecnologia. Todas as participantes da conferência terão acesso ao programa durante 60 dias de forma gratuita e poderão aprender mais sobre empregabilidade na tecnologia, soft skills e processos seletivos.

Todas as trilhas do evento também estarão disponíveis pelo MaisMulheres.Tech, iniciativa que tem como objetivo capacitar 100 mil mulheres em habilidades digitais em todo Brasil.

Em parceria com a WoMakersCode, o programa oferece 6 trilhas de capacitação gratuitas e on-line nas áreas de Computação em Nuvem, Infraestrutura, Segurança da Informação, DevOps, Desenvolvimento e Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

