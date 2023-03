Mercado Livre está com 150 vagas para curso online e gratuito de tecnologia para jovens mulheres

Nesta segunda-feira, 06, o Mercado Livre abriu inscrições para o Conectadas programa que oferece 150 vagas para um curso online de tecnologia exclusivo para jovens mulheres entre 16 e 18 anos.

Realizado em parceria com a Reprograma, iniciativa de impacto social, o Conectadas foi criado em 2021 no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, México e Peru e já contou com a participação de 2.589 jovens.

A ideia, segundo Laura Motta, gerente sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil, é aumentar a representatividade feminina no setor, ainda predominante masculino.

“Como empresa de tecnologia, temos exercitado cada vez mais como podemos democratizar oportunidades por meio da educação, sobretudo em um segmento onde as mulheres ainda são minoria. Dados da Unesco revelam que, aos 15 anos, apenas 0,5% das mulheres no mundo todo buscam se tornar profissionais de ciência e tecnologia, contra 5% dos homens”, afirma Laura.

Como funciona a curso de tecnologia do Mercado Livre?

Com 54 horas de duração, o programa funciona como uma imersão em tecnologia. Ao todo, são 16 encontros 100% online em que são abordados temas como: transformação digital, economia 4.0, sustentabilidade, design da experiência do usuário, análise de dados, desenvolvimento de projetos e negócios digitais, marketing, comunicação digital e introdução a HTML.

Durante o programa, acontece ainda o acompanhamento de mentoras do Mercado Livre e da Reprograma, permitindo às participantes conhecer e se conectar com mulheres que já atuam na área tech. Em 2023, o Conectadas pretende atingir 1300 meninas em seis países.

Uma das novidades da edição deste ano é a oferta de algumas bolsas de estudo para o projeto de formação mais longo em Back-end Python, desenvolvido pela Reprograma.

Como se inscrever no curso de tecnologia do Mercado Livre?

As inscrições para esta edição podem ser feitas por meio de um formulário online até o dia 07 de abril. Não há necessidade de conhecimento prévio na área. Os únicos requisitos são:

Se identificar com o gênero feminino, ou seja, mulher cisgênera, trans e travesti;

Ter entre 16 e 18 anos;

Ser falante da língua portuguesa

Atualmente morando no Brasil

Em 2023, o Conectadas pretende atingir 1300 meninas em seis países. No Brasil, serão 150 vagas somente no primeiro semestre.

Meninas de escolas públicas ou bolsistas de escolas particulares têm prioridade e o programa espera ter pelo menos 50% de jovens pretas, pardas e indígenas, além de estimular a participação de jovens mulheres trans e travestis.



