Mercado financeiro: veja como receber certificação gratuita de finanças

O mercado financeiro é a prova de que “dinheiro atrai dinheiro”: trabalhar com finanças e economia rende para os profissionais do setor um dos melhores salários, benefícios e bônus do Brasil.

Não por acaso, muita gente sonha em arranjar um emprego nesse segmento tão promissor, seja em bancos, corretoras ou gestoras de investimentos.

Independentemente do lugar, uma coisa é certa: para conquistar a tão sonhada vaga de trabalho no mercado financeiro, é preciso se qualificar. Afinal, as ótimas remunerações não vêm “de graça”. O mercado seleciona os melhores profissionais ‒ e os recompensa muito bem.

Por esse motivo, uma certificação de qualidade é tão importante para quem quer dar o primeiro passo (ou mesmo avançar um degrau) na carreira no setor de finanças.

E você pode conseguir dar o primeiro passo para conseguir a sua assistindo 4 aulas inaugurais on-line que serão disponibilizadas pela Empiricus Research, renomada casa de análise financeira, em parceria com a FAAP, instituição de ensino superior com nota máxima no MEC.

As 4 primeiras aulas já dão um certificado de participação, que é só a primeira parte dessa sua jornada em busca de uma nova carreira.

As aulas terão início no dia 17 de outubro e serão transmitidas para os interessados que se inscreverem na página abaixo. Basta clicar no botão para receber o link de acesso:

QUERO CONSEGUIR MEU CERTIFICADO GRATUITO DO MERCADO FINANCEIRO

Entrando com o pé direito

O diferencial desta certificação oferecida pela Empiricus Research e pela FAAP é o reconhecimento e alto nível de ambas as instituições.

Por um lado, a Empiricus Research conta com um time de dezenas de analistas extremamente qualificados e um histórico de 13 anos de existência como uma das casas de análise financeira independentes mais respeitadas do Brasil.

Por outro, a FAAP é uma das instituições de ensino superior mais renomadas do país, com nota máxima no MEC. Além de ter uma estrutura física e um corpo docente que poucas faculdades oferecem.

Estamos falando de “gente grande” em seus respectivos setores e que têm muito a oferecer para qualquer pessoa que pretende ascender no mercado financeiro.

Ao associar a experiência prática de mercado dos profissionais da Empiricus Research com o rigor e embasamento teórico dos professores da FAAP, elas oferecem o “melhor dos dois mundos”.

Não há “enrolação” para poder buscar vaga no mercado, assim como não há “picaretagem” com conteúdo ruim.

As barreiras de entrada do mercado financeiro não são intransponíveis

Uma das maiores vantagens do setor financeiro é que você não precisa ter uma formação prévia em economia ou finanças para conseguir bons empregos. Pessoas dos mais diversos ramos podem fazer transição de carreira e encontrar vagas na área, se especializando através de MBAs e pós-graduações.

Se você tem interesse em trabalhar em um mercado que oferece as seguintes oportunidades:

Ganhar até R$ 37 mil por mês;

Escolher “a dedo” onde vai trabalhar;

Ter um emprego resistente a crises e interferências políticas.

Então, o primeiro passo está sendo mostrado para você neste exato momento.

Você pode sair das 4 aulas inaugurais já com um certificado de participação para te ajudar a trilhar sua carreira. De forma totalmente gratuita.

E ainda pode sentir um “gostinho” de como é a realidade de uma especialização em finanças.

Para ter acesso a tudo isso, basta clicar no botão abaixo:

