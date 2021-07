Magalu oferece bolsas de estudo para curso de tecnologia

O Magalu abriu as inscrições para uma nova turma do programa Luiza Code, seu curso para formar desenvolvedoras de software.

Com parceria da escola Gama Academy, a varejista oferece 210 bolsas de estudo exclusivas para mulheres na terceira edição do programa.

Nas outras duas edições, o programa teve mais de 10 mil inscritas e mais de 30 ex-alunas foram contratadas.

Metade das vagas será reservada para o público interno da empresa; entre as bolsas abertas para o público externo, 50% delas serão voltadas para mulheres negras.

Para se inscrever, não é necessário ter formação na área ou curso superior. Mas é um requisito ter algum conhecimento iniciante de programação.

O objetivo é aumentar a diversidade de gênero na área de tecnologia da empresa e também no mercado de trabalho brasileiro. Esse setor, além de sofrer com a escassez de mão de obra, ainda é predominantemente masculino.

Para a nova edição, serão duas turmas de 105 mulheres que poderão escolher entre duas trilhas: a linguagem Node.js ou a ferramenta Google Cloud.

Segundo Patricia Pugas, diretora executiva de gestão de pessoas do Magalu, o programa é uma oportunidade para aprender com a equipe do Luizalabs, o time de tecnologia da companhia.

“O Luiza Code é uma chance para mulheres que desejam mudar de carreira ou conquistar uma vaga em uma das maiores empresas de tecnologia do país”, diz.

As aulas duram cinco semanas e acontecem de segunda a sábado, em treinamento online com mais de 100 horas de conteúdo.

Após a conclusão do curso, as alunas recebem certificado, além de mentoria e treinamento para participar de processos seletivos.

As inscrições vão até o dia 25 de julho pelo site.