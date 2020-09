Magalu abre vagas de trainee exclusivas para profissionais negros

O Magalu abriu nesta sexta-feira, dia 18, as inscrições para o seu programa de trainee 2021 com uma grande novidade: as vagas serão exclusivas para profissionais negros.

A varejista quer recrutar universitários e recém-formados de todo o Brasil para aumentar a diversidades racial em cargos de liderança.

Os candidatos podem ter feito qualquer curso de ensino superior e concluído a graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. A seleção não terá exigência de conhecimento de inglês ou experiência profissional anterior.

As oportunidades são para São Paulo, mas candidatos de todo Brasil podem participar. Quem for de fora, receberá auxílio mudança da empresa.

Os trainees terão um salário de R$ 6.600, mais um salário de bônus na contratação, participação nos lucros e resultados, previdência privada e Gympass. Além desses benefícios, os profissionais também terão direito a modelo de home office híbrido e liberdade para se vestir como quiserem.

A programa ainda oferece bolsa para o curso de inglês e um programa de desenvolvimento de carreira, com job rotation e mentoria.

No Magalu, 53% dos funcionários são pretos e pardos, mas apenas 16% deles ocupam cargos de liderança. O desafio agora é mudar esse quadro.

Segundo Patrícia Pugas, diretora executiva de Gestão de Pessoas, a companhia acredita que a diversidade é o caminho para que o negócio se torne melhor e mais competitivo.

“Queremos desenvolver talentos negros, atuar contra o racismo estrutural e ajudar a combater desigualdade brasileira”, diz ela.

Como forma de reforçar esse posicionamento, e para tornar o processo justo e atrativo, a empresa fez parceria com as consultorias Indique Uma Preta e Goldenberg, Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), Faculdade Zumbi dos Palmares e Comitê de Igualdade Racial do Mulheres do Brasil.

A seleção terá seis etapas, com testes online, apresentação por vídeo, entrevista com o RH, diretores e, por fim, uma conversa com o CEO do Magalu, Frederico Trajano.

As vagas serão publicadas ainda hoje no site de carreiras.