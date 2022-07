Lesões lideram afastamento de funcionários no trabalho em 2021, diz estudo

As lesões foram a principal causa para afastamento no trabalho em 2021. É o que mostra os dados da B2P, consultoria especializada no acompanhamento e gestão de funcionários de licença por razões médicas, da companhia de seguros It’sSeg Company.

Na segunda posição da lista aparecem as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (incluindo tendinites e dores musculares em diversas regiões, como a lombar). Transtornos mentais e comportamentais estão na terceira colocação.

A pesquisa também identificou que a covid-19 caiu do quarto para o quinto motivo mais frequente de afastamentos. Para chegar a esse resultado, o levantamento analisou 364 mil funcionários em 15 empresas brasileiras de diversos setores, considerando as licenças em 2020 e 2021.

O serviço de gestão de afastados passou a integrar a lista de soluções da It´sSeg no final de 2020, quando a companhia adquiriu a B2P.

Em 2020, porém, as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo foram campeãs de afastamento, com as lesões aparecendo em segundo lugar.

“Enquanto as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo tiveram uma queda, provavelmente por conta da adaptação ao modelo híbrido durante os dois anos de pandemia, as lesões mantiveram-se no patamar de 2020 e tornaram-se o motivo mais frequente de ausência no trabalho, possivelmente em função do retorno gradual às atividades presenciais”, diz Marlene Capel, diretora da B2P.

"Porém, verificamos menor tempo de duração do afastamento, seja por dificuldades administrativas no INSS, seja pela recuperação que possivelmente se tornou mais prolongada”, completa.

Confira o ranking completo de 2021:

Lesões - 2.501 afastamentos Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo - 2.145 afastamentos Transtornos mentais e comportamentais - 1.743 afastamentos Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde - 668 afastamentos Covid-19 - 547 afastamentos Doenças do aparelho digestivo - 529 afastamentos Doenças do aparelho circulatório - 310 afastamentos Doenças do aparelho respiratório - 309 afastamentos Doenças do sistema nervoso - 283 afastamentos Algumas doenças infecciosas e parasitárias - 229 afastamentos

