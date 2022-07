Conquer libera gratuitamente, por 5 dias, mais de 80 cursos online

Entre os dias 20 e 24 de julho, a escola de negócios Conquer, especializada em cursos corporativos e de soft skills, vai liberar o sinal da sua plataforma de streaming de educação, o Conquer Plus.

A plataforma reúne todos os cursos gravados da Conquer, com foco no desenvolvimento profissional e pessoal. Ao todo, são mais de 80 cursos disponíveis e mais de 1000 aulas gravadas com professores. Os conteúdos disponibilizados estão distribuídos em, principalmente, seis categorias:

● Liderança e Gestão de Pessoas

● Marketing Digital

● Soft Skills

● Negociação e Vendas

● Inovação e Transformação Digital

● Data Analysis.

“O objetivo da liberação de sinal do Conquer Plus é que mais profissionais se desenvolvam gratuitamente e aproveitem também para conhecer a nossa plataforma de streaming", diz Hendel Favarin, cofundador da Conquer.

Durante o período de liberação gratuita, os inscritos terão acesso a todos os cursos e conteúdos do Conquer Plus, tanto pela plataforma como pelo app, podendo inclusive emitir certificados nos cursos em que atingirem mais de 70% do progresso para incluir no currículo.

As inscrições para acesso gratuito à plataforma já estão abertas pelo site da Conquer Plus. A plataforma estará liberada para acesso de 20 a 24 de julho.

Ao receber acesso à plataforma, o primeiro passo do aluno será responder a um diagnóstico de desenvolvimento. O resultado dessa avaliação vai mostrar quais as principais habilidades e as soft skills que ele precisa aperfeiçoar nesse momento para acelerar sua carreira, além de apresentar uma trilha de aprendizagem com os cursos que deve priorizar. Mas independentemente da trilha sugerida, os inscritos poderão buscar outras modalidades e temas, livremente.

“O diagnóstico é realizado com base no perfil do usuário e na expertise da Conquer, buscando sempre o aprimoramento e qualificação. Trata-se de uma oportunidade única para que o aluno conheça suas fortalezas e, principalmente, suas fragilidades do ponto de vista profissional”, explica Favarin.

