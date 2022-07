Kenzie abre curso gratuito e online de programação voltado para moradores da região Norte

A Kenzie Academy Brasil, escola de programação com um polo estratégico em Manaus, e a Bemol Digital, vertical de tecnologia de uma das principais varejistas da região norte, promovem um curso gratuito e online de programação com o objetivo de oferecer qualificação profissional em tecnologia e fomentar o desenvolvimento na região.

As aulas acontecem entre os dias 25 e 28, a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da edtech. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 25, antes do horário do início das aulas, no site do projeto.

Todos os participantes receberão um certificado ao final do curso, além de ter a oportunidade de desenvolver um projeto com auxílio dos professores da Kenzie e que poderá servir como portfólio inicial para cada estudante.

As aulas não exigem nenhum conhecimento prévio em programação, pois durante o curso, os participantes terão um panorama do mercado de tecnologia, além de aprender o básico de HTML, CSS e JavaScript, as principais linguagens de programação utilizadas pelo mercado.

“Estamos muito felizes em poder desenvolver esse super projeto com a Bemol, que é um grande player do varejo na região norte do país, e que assim como nós, também tem uma grande preocupação com o desenvolvimento da população local por meio da educação”, afirma Daniel Kriger, CEO da Kenzie.

Segundo João Clineu, Head de People/Agility da Bemol Digital, além de contribuir com a formação de pessoas da região, a ideia é que esses talentos também fiquem no radar da empresa para futuras contratações. “Todos temos enfrentado uma grande escassez de profissionais de tecnologia e com pensamento inovador", diz.

