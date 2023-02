JBS, MRV, CNA e mais empresas com mais de 800 vagas abertas; há opção em home office

O último resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, realizada pelo IBGE, aponta que a taxa de desocupação recuou para 8,1% no trimestre encerrado em novembro, o que representa 680 mil pessoas a mais inseridas no mercado de trabalho.

Para aquelas pessoas que ainda estão à procura de uma nova oportunidade, compilamos uma lista de empresas que anunciaram vagas de emprego em vários segmentos.

Existem cargos para as áreas de administração, tecnologia, finanças, engenharia, vendas, comercial, entre outras. Além disso, as funções vão desde oportunidades para recém-formados até seniores.

Algumas dessas vagas possuem exigências específicas, por exemplo, formação acadêmica ou experiência profissional, mas existem também muitas oportunidades para quem está iniciando a carreira. Apenas fique atento às descrições das vagas e certifique-se de que possui os requisitos solicitados antes de se candidatar.

As oportunidades oferecem ainda a possibilidade de trabalhar de forma híbrida, remota ou presencial. Saiba mais abaixo:

Gateware

A empresa de tecnologia Gateware está com 60 vagas abertas, sendo a maioria (36) para os cargos de SAP, e as restantes para outras posições como Desenvolvedor Front-end, Back-end, FullStack, Python, Java, .NET, React Native, QA Quality Assurance, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 25 mil, com benefícios.

Para quem busca uma oportunidade internacional, há vagas também para a Argentina, que requer domínio de espanhol, e em Portugal – em ambos com atuação remota. As candidaturas podem ser feitas no site da Gateware ou pelo e-mail: faleconosco@gateware.com.br.

Clara

A Clara, fintech mexicana que atua com cartões corporativos e soluções para gestão de empresas, está com 42 vagas abertas para início imediato. São 27 vagas para a engenharia da empresa e 6 para vendas. As demais vagas são nas áreas de operações, produtos, financeiro, experiência do cliente, dados e design. Todas as posições são em trabalho remoto.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever pelo site da Clara (www.clara.com) na seção “Trabalhe com a gente".

MRV

A MRV, uma das maiores empresas de incorporação e construção do Brasil, está com mais de 400 vagas abertas na Catho. Com salários a combinar, as oportunidades de trabalho estão presentes em diversos estados do país.

As vagas se destinam a diferentes áreas de atuação, porém, administração e vendas são os segmentos que mais têm cargos disponíveis no momento. Também há oportunidades para as áreas de finanças, engenharia e outros setores técnicos de construção.

As vagas abrangem desde posições iniciais, até cargos mais altos. Além disso, a MRV está com 10 vagas abertas para pessoas com deficiência, com benefícios como assistência médica, seguro saúde, tíquete refeição e previdência privada.

CNA

O CNA, rede de escola de idiomas, está com mais 219 oportunidades de emprego no site da Catho. Com salários de até R$ 3 mil, o estado de São Paulo é o que mais conta com oportunidades, mas também há vagas no Rio de Janeiro e Goiás.

Grande parte das vagas se destinam a professores de idiomas, além de cargos como assistente pedagógico, coordenador pedagógico, auxiliar de secretaria e consultor comercial.

A contratação segue o regime CLT ou PJ, a depender da função. Os benefícios incluem: vale-transporte e curso de idiomas para os funcionários.

JBS

A fabricante de alimentos JBS está com as inscrições abertas para a edição 2023 do Programa Jovens de Valor, para formação de líderes em programa para recém-formados.

Neste ano, a iniciativa oferece 106 vagas para os profissionais que concluíram a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022 nas áreas de administração, engenharias, medicina veterinária e zootecnia.

Os interessados podem se inscrever de forma online até 17 de fevereiro neste link. As vagas são destinadas às unidades da Seara no Distrito Federal e em mais de 40 cidades nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia.

uCondo

A uCondo, startup de tecnologia que fornece um sistema para administração de condomínio, está com 15 vagas de emprego abertas, a maioria para a área tech. Além disso, há a previsão de abertur de mais 30 até o primeiro semestre de 2023.

Entre as posições com vagas disponíveis estão desenvolvimento react, NET C#, GeneXus e designer de produto.

As oportunidade são para todo o Brasil, em modalidade remota, contrato CLT, benefícios e equipamentos oferecidos pela empresa.

Para acompanhar as oportunidades abertas, saber mais informações e realizar a candidatura, acesse a página de vagas do site da uCondo.

Portobello Grupo

O Portobello Grupo, especializada em revestimento cerâmico, está com de vagas de emprego abertas em todo o Brasil. Com foco em profissionais que buscam transformação e crescimento, três Unidades do Grupo estão com processos seletivos abertos.

A Unidade Pointer, cujo foco principal é o design democrático, está com vagas, todas para trabalhar em Marechal Deodoro (AL). Já na Unidade Portobello, marca institucional do Grupo e centro das operações estratégicas de produção, distribuição, exportação e engenharia, possui oportunidades disponíveis para trabalho presencial e remoto, distribuídas em Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e na cidade de Tijucas (SC).

Na Unidade Portobello Shop, que opera na linha de frente do varejo do Grupo, também há vagas distribuídas em diversas cidades do país e que vão desde estágio, vagas PCD e efetivo.

Os interessados podem conferir todos os detalhes das oportunidades, além dos benefícios no site da Gupy, nos seguintes links: Unidade Pointer, Unidade Portobello, Unidade Portobello Shop:

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.