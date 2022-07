Itaú e YOUPIX lançam programa de aceleração para criadores de conteúdo; veja como participar

O Itaú Unibanco se juntou com a consultoria YOUPIX e está oferecendo um programa de aceleração para criadores de conteúdos.

Batizado de “Academia Itaú de Criadores”, a iniciativa desenvolvida consiste em um curso gratuito e online, que será realizado no mês de agosto, em duas etapas.

Para se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos e ter um projeto de conteúdo ativo em uma rede social com, no mínimo, 10 publicações.

Na primeira fase, serão selecionados 400 participantes e, destes, entre 30 e 50 irão para uma segunda etapa. Ao final, o banco selecionará os integrantes de um Squad Itaú Criadores, time destinado a criar conteúdos para as redes sociais da organização.

Qual o conteúdo do Academia Itaú de Criadores?

O curso capacitará os selecionados para produzir conteúdos de acordo com as plataformas digitais em que atuam, organizar postagens e calcular o orçamento para cada trabalho desenvolvido. Entre as disciplinas estão temas como “empreendedorismo e projeto” e “valores e propósitos”.

"O Itaú já vem trabalhando com os criadores de conteúdo há um tempo e, a partir dessa experiência, junto com a YOUPIX, percebemos a necessidade de capacitar mais criadores de conteúdo para ampliar e acelerar o desenvolvimento de seus trabalhos, oferecendo conhecimento, estrutura e segurança para que eles possam fazer aquilo que amam, de maneira profissional”, afirma Thaiza Akemi, superintendente de Marketing do Itaú.

Segundo a executiva, esta é a primeira edição do projeto e, futuramente, serão abertas novas turmas, a fim de capacitar mais criadores para lidar com este momento de crescimento econômico do setor.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Itaú até o dia 13 de julho.

