Itaú compra participação na Avenue e sela acordo para adquirir controle

O Itaú (ITUB4) anunciou que irá comprar 35% do capital social da Avenue Holding por meio de um aporte inicial de R$ 160 milhões e aquisição secundária de ações, totalizando R$ 493 milhões. O acordo ainda prevê a aquisição de mais 15,1% das ações após dois anos da data de fechamento do primeiro negócio, que dará ao Itaú o controle da empresa.

O valor dos 15,1% restantes foi pré-definido a partir de múltiplo de receita não informado em fato relevante divulgado pelo Itaú na manhã desta sexta-feira, 8. O Itaú ainda informou que poderá exercer a opção de compra de participação remanescente no negócio cinco anos após o fechamento da primeira etapa.

Criada há 4 quatro anos para atender o desejo do brasileiro de investir nos Estados Unidos, a plataforma se tornou uma das principais vias para investimentos diretos no exterior. São 229.000 clientes ativos, 492.000 contas habilitadas e R$ 6,4 bilhões sob custódia.

A compra da Avenue, segundo o Itaú, visa reforçar a estratégia de estabelecer seu ecossistema de investimentos em termos de produtos e serviços para cada perfil de cliente.

Com a Avenue dentro de casa, o Itaú espera expandir acesso de seus clientes ao mercado internacional e facilitar a abertura de conta no exterior. Apesar das potenciais sinergias do negócio, o Itaú informou que a gestão e condução dos negócios da Avenue permanecerão autônomas.