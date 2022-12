Instituição lança site de emprego com vagas exclusivas para grupos como negros, LGBTQI+ e mulheres

A Generation Brasil, organização não governamental, acaba de lançar um portal exclusivo para alunos formados e para empresas que queiram buscar profissionais para o setor.

O portal, Your Next Hire, tem o diferencial da Generation: seu perfil traz candidatos em situação de vulnerabilidade social ou econômica, priorizando a diversidade e a inclusão de pessoas pretas, mulheres, mãe solos e a comunidade LGBTQIAP+.

A ONG acredita que, com esse perfil, o portal contribui para que as empresas contratantes acessem mais facilmente os talentos com diversidade colocando em prática o conceito ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa).

Para as empresas, o portal oferece teste gratuito para o empregador conhecer a plataforma e ainda possibilita função de filtro para selecionar habilidades técnicas, comportamentais, idioma e localidade, facilitando a conexão com talentos de nível júnior.

Os empregadores terão um serviço de ponta para garantir as melhores pessoas candidatas com as habilidades necessárias para os objetivos de cada organização.

“A responsabilidade social é uma necessidade urgente para o mundo do trabalho e vem sendo cada vez mais exigida das empresas no mundo inteiro. No Brasil, certamente, será um diferencial nos próximos anos, fazendo com que a valorização de uma marca não seja apenas por seu lucro financeiro, mas também por suas ações para a inclusão e equidade, contribuindo assim para uma sociedade melhor”, afirma Adriana Carvalho, CEO da Generation Brasil.

Segundo estudo feito pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), nos próximos cinco anos o Brasil vai precisar de 797 mil profissionais de tecnologia, enquanto forma apenas 53 mil pessoas com este perfil anualmente.

Presente em 17 países, a Generation Brasil tem como causa social a educação para o emprego e, em oito anos de atuação, a organização já formou mais de 60 mil profissionais ao redor do mundo, com 83% empregados em até 3 meses de conclusão do curso.

No Brasil, a ONG está presente nas cidades de São Paulo, Campinas, Recife e Rio de Janeiro, ministrando gratuitamente cursos de programação em Java Fullstack, JavaScript Fullstack, .NET Fullstack e Mobile para adultos em situação de vulnerabilidade social ou econômica.

