iFood oferece 1,7 mil vagas para cursos gratuitos e online de programação e empreendedorismo

Nesta sexta-feira, 15, encerram-se as inscrições para o programa ONE (Oracle Next Education) realizado pelo iFood em parecia com a Oracle que oferece 1.700 vagas em cursos gratuitos de tecnologia e empreendedorismo.

O programa da Oracle, focado em educação e empregabilidade para grupos sub-representados, oferece capacitações em Lógica de Programação, Front-End, Java e também Fundamentos Básicos de Empreendedorismo. Essa nova parceria também faz parte do compromisso do iFood de formar e empregar 25 mil pessoas em tecnologia até 2025.

Os cursos são online e têm duração de seis meses. O programa ONE é dividido em quatro trilhas de aprendizagem, com carga horária total de 420 horas.

Não haverá seleção de candidatos: todas as pessoas que se inscreverem, dentro do número total de vagas, poderão fazer o curso. Para participar, é preciso preencher os requisitos: ter mais de 18 anos, frequentar ou ter frequentado somente escola pública (ou particular com bolsa), ter interesse em tecnologia e programação e possuir acesso a um computador e à internet.

Os interessados devem acessar o link do programa.

