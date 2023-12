Honda abre inscrições para Programa de Trainee 2024

A Honda, multinacional de produção de motocicletas, automóveis e motores e máquinas, está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2024, que oferece oportunidades para recém-formados iniciarem suas carreiras na empresa.

São oferecidas 18 vagas para as unidades da empresa em São Paulo (SP), Sumaré (SP) e Manaus (AM), para atuação nas áreas de Auditoria, Cobrança, Compliance, Compras, Contabilidade, Crédito, Planejamento de Produto, Planejamento Comercial, Recursos Humanos, Tesouraria e Tecnologia da Informação.

Quais são os requisitos?

Formação dezembro/2021 a dezembro/2023;

Disponibilidade para mudança e viagens;

Os cursos estão especificados em cada área;

Inglês a partir de avançado.

Quais são os benefícios?

Remuneração compatível com o mercado;

Plano de saúde;

Plano odontológico (opcional);

Seguro de vida;

Vale-transporte, fretado ou auxílio combustível (de acordo com a unidade);

Vale-refeição ou refeitório no local (de acordo com a unidade).

Quanto tempo durará o Programa de Trainee?

O programa conta com 24 meses de atividades monitoradas, nas quais os trainees passarão os primeiros três meses em uma experiência pelas principais áreas da empresa e os nove meses seguintes em atividades em suas próprias áreas de atuação. No segundo ano do Programa, os trainees terão a oportunidade de desenvolver projetos de melhoria nas áreas atuantes além de uma grade específica de treinamentos e mentoria com gestores.

Como se inscrever?

As inscrições para o processo seletivo, que acontece em parceria com a Cia de Talentos, estão abertas até 10 de janeiro de 2024. Os interessados devem acessar na página de vagas da Honda, que traz todos os detalhes sobre o programa. Os aprovados iniciarão as atividades em abril de 2024.