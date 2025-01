Sonhando com um aumento em 2025? Especialista dá dicas de como negociar seu salário

Mais da metade dos brasileiros mudam de emprego todos os anos. Segundo um estudo do LinkedIn divulgado em fevereiro de 2024, 75% dos profissionais do país queriam mudar de emprego ao longo do ano.

Nos Estados Unidos, 40% apontam baixos salários como a principal causa para essa vontade de mudança – e por aqui não é diferente.

Se você também procura conseguir um aumento em 2025 – seja negociando seu novo salário em sua empresa atual ou em um novo cargo em outro lugar – a professora Alison Fragale, da Universidade da Carolina do Norte, dá dicas para você conseguir o maior pagamento possível.

Veja abaixo.

Descubra uma das habilidades mais procuradas do mercado e dê um salto em sua carreira. Esse treinamento da EXAME + Saint Paul te prepara para conversar de igual para igual com o seu CFO.

O que eu quero?

Segundo Fragale, o primeiro passo sempre deve ser entender quanto dinheiro você quer receber.

Estabeleça esse número em sua mente e vá atrás de dados concretos que comprovem que esse salário é compatível com sua posição e com as tarefas que você desempenha.

Sites como o Glassdoor podem ser de grande ajuda para esse tipo de pesquisa, pois listam a faixa salarial de diversas posições em quase todas as áreas. É fundamental que você tenha essa informação antes de entrar em uma entrevista de emprego para não aceitar uma oferta baixa.

Você também pode conversar com um amigo que trabalha no mesmo setor que você ou tentar encontrar um colega de empresa que esteja disposto a falar quais são as faixas salariais internas da companhia – o que provavelmente será mais difícil.

O que pode ser considerado uma vitória para a empresa?

No fim das contas, entretanto, o argumento mais certeiro para você conseguir um aumento são provas concretas de suas contribuições para a empresa.

“Os melhores argumentos sempre são relacionados a o que pode ser considerado uma vitória para sua empresa ou recrutador,” disse Fragale, à CNBC. “As pessoas geralmente aceitam sua proposta quando elas valorizam o que você oferece.”

Domine as estratégias dos líderes de sucesso: esse treinamento da EXAME + Saint Paul te mostra como controlar as finanças. Clique aqui e garanta sua vaga.

A melhor forma de demonstrar seu impacto é quantificando seu trabalho – use e abuse de dados. Alguns trabalhos facilitam muito isso, como vendas; mas, mesmo que você seja de outra área, sempre há como trazer números para suas atividades.

Caso você esteja mudando de empresa, o argumento permanece o mesmo. Prove, com dados do seu último emprego, para seu recrutador que você pode agregar valor à nova organização.

“Minha recomendação é que você tenha um arquivo ou um caderno com todas as suas entregas,” diz. “Atualize-o regularmente, de forma que você não esqueça tudo o que fez.”

Não se desespere por uma resposta

Por fim, você precisa começar agora. Comece a negociação no começo do ano – no máximo depois do Carnaval.

“Você precisa começar essa conversa antes de você começar a ficar amargurado por receber menos do que deveria,” conta. “Essas coisas levam tempo, e mesmo que seu chefe concorde que você precisa de um aumento, ele também terá de negociá-lo com alguém de mais alto escalão.”

O máximo que você pode fazer é começar logo – antes do orçamento ficar apertado – e perguntar “quando você deve tocar no assunto novamente,” completa Fragale.

Assim, você não está perguntando já pensando em sair e também consegue ter uma ideia de quando receberá uma resposta.

Caso você esteja indo para uma nova empresa, comece a negociar assim que fizer sua primeira entrevista individual. Seja direto e já inicie a conversa, de forma que – caso você seja aprovado para a próxima etapa do processo seletivo – a próxima pessoa te aborde com um número atualizado.

Não perca essa oportunidade: assista às 4 aulas introdutórias do MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul e receba um certificado de participação.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em finanças

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS