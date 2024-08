Quais as perguntas que você deve fazer em uma entrevista de emprego?

Quando você se prepara para uma entrevista de emprego, é comum focar nas respostas para as perguntas que o recrutador pode fazer. No entanto, tão importante quanto responder bem, é estar preparado para fazer as perguntas certas.

Fazer boas perguntas demonstra seu interesse pelo cargo e pela empresa, além de te ajudar a avaliar se a posição é adequada para você. Aqui estão algumas perguntas específicas sobre o trabalho que você pode considerar, segundo a Harvard Business Review:

1. Quais são as suas expectativas para mim nesta função?

Essa pergunta é crucial para entender exatamente o que a empresa espera de você desde o primeiro dia. Ela também pode revelar se o cargo corresponde às suas habilidades e interesses.

2. Qual é a coisa mais importante que devo realizar nos primeiros 90 dias?

Saber o que a empresa considera como prioridade para os seus primeiros meses de trabalho é fundamental. Isso pode te dar uma ideia clara sobre onde concentrar seus esforços iniciais.

3. Como é o processo de avaliação de desempenho aqui? Com que frequência serei avaliado?

Entender como a empresa avalia o desempenho dos colaboradores te ajuda a se preparar para atender às expectativas e crescer dentro da organização.

4. Quais métricas ou metas serão usadas para avaliar meu desempenho?

Essa pergunta te permite saber exatamente como seu sucesso será medido, ajudando você a alinhar suas metas pessoais com as da empresa.

5. Quais são os projetos mais imediatos que eu assumiria?

Isso te dá uma visão clara sobre o que esperar no início, além de mostrar ao recrutador que você está interessado em contribuir desde o começo.

6. Quanto tempo levará até que eu esteja… [me reunindo com clientes, assumindo responsabilidades]

Com essa pergunta, você busca entender a curva de aprendizado e quando poderá assumir responsabilidades maiores, o que é essencial para planejar seu desenvolvimento na empresa.

Fazer essas perguntas em uma entrevista não só demonstra seu preparo e interesse, como também te dá uma visão mais clara do que esperar da função e da empresa. Lembre-se, a entrevista é uma via de mão dupla, e você também está avaliando se a empresa e a vaga são ideais para você.