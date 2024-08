7 coisas para falar (e impressionar) em uma entrevista de emprego

Preparar-se bem para uma entrevista de emprego não envolve apenas conhecer a empresa e o cargo. As perguntas que você faz durante a entrevista também são fundamentais para impressionar o recrutador. Perguntas inteligentes mostram que você está interessado em entender profundamente a função, o ambiente de trabalho e as expectativas da empresa. Além disso, essas perguntas podem ajudar você a avaliar se a vaga realmente se alinha com seus objetivos e valores. A seguir, veja algumas perguntas estratégicas que você pode fazer para causar uma impressão positiva e se destacar na entrevista.

"Como você medirá o sucesso da pessoa nessa posição?"

Essa pergunta demonstra que você está focado em alcançar resultados concretos e quer entender as expectativas da empresa para o seu desempenho.

"Quais são alguns dos desafios que você espera que a pessoa nessa posição enfrente?"

Mostrar interesse nas dificuldades do cargo evidencia que você está preparado para enfrentar e superar obstáculos.

"Você pode descrever um dia ou semana típico no trabalho?"

Ao perguntar sobre a rotina, você demonstra interesse em entender as responsabilidades e o ritmo de trabalho, o que ajuda a alinhar suas expectativas com a realidade do cargo.

"Quanto tempo a pessoa anterior na função ocupou o cargo?"

Essa pergunta revela que você está interessado na estabilidade e na dinâmica da posição, algo que as empresas valorizam.

"O que você espera que essa pessoa realize nos primeiros seis meses e no primeiro ano?"

Mostrar preocupação com metas a curto e longo prazo demonstra que você está comprometido com o sucesso e quer saber o que é esperado de você desde o início.

"O que diferenciou as pessoas que eram boas daquelas que eram realmente ótimas nesse trabalho?"

Essa pergunta mostra que você está focado em ser excelente no que faz, buscando entender o que diferencia os melhores dos medianos.

"Que tipo de pessoas tendem a prosperar aqui e quais não se dão tão bem?"

Compreender a cultura da empresa é crucial para garantir que você se encaixe bem e tenha sucesso a longo prazo, além de demonstrar que você se preocupa em trabalhar em um ambiente onde possa prosperar.

Por que essas frases são importantes

Usar essas perguntas na entrevista pode impressionar os recrutadores, demonstrando seu interesse genuíno na posição e na empresa, além de destacar sua proatividade e preparação.