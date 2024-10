O que significa ter uma mentalidade de crescimento e como colocá-la em prática

O conceito de growth mindset, ou mentalidade de crescimento, tornou-se um termo popular em diversas grandes empresas e até em declarações de missão. No entanto, muitos ainda têm uma compreensão limitada do que ele realmente significa e como colocá-lo em prática.

A seguir, desvendamos os mitos mais comuns sobre a mentalidade de crescimento e mostramos como implementá-la de forma efetiva em sua vida pessoal e profissional, segundo a Harvard Business Review:

1. Mentalidade de crescimento não é algo fixo ou permanente

Um dos equívocos mais comuns é acreditar que sempre tivemos uma mentalidade de crescimento por sermos flexíveis, abertos a novas ideias ou por termos uma visão positiva do mundo. Essa é a chamada "falsa mentalidade de crescimento". Na realidade, todos nós somos uma combinação de mentalidades fixas e de crescimento, e essa mistura evolui constantemente à medida que adquirimos novas experiências e conhecimentos. A chave para desenvolver uma verdadeira mentalidade de crescimento é reconhecer que ela não é algo que se tem ou não, mas algo que está em constante desenvolvimento.

Como colocar em prática: Aceite que sua mentalidade oscila entre o fixo e o crescimento. Ao enfrentar desafios, reflita sobre suas reações e busque formas de transformar momentos de rigidez em oportunidades para aprender e evoluir. Estar ciente dessas oscilações é o primeiro passo para implementar uma mentalidade de crescimento genuína.

2. O esforço sozinho não é o suficiente — processos e resultados importam

Outro mito comum é que ter uma mentalidade de crescimento significa valorizar e recompensar apenas o esforço, independentemente dos resultados. No entanto, isso não é verdade. Tanto nas escolas quanto nas empresas, o foco deve estar no aprendizado, no progresso e nos resultados, e não apenas no esforço. Um esforço improdutivo não gera valor, e o mais importante é enfatizar os processos que levam ao sucesso, como buscar ajuda, tentar novas abordagens e aprender com os fracassos.

Como colocar em prática: Em vez de apenas elogiar o esforço, concentre-se em reconhecer o progresso, a inovação e as lições aprendidas. Incentive a busca por soluções criativas e a melhoria contínua, e valorize quem aprende com os erros e cresce com as adversidades. Ao fazer isso, você cultiva uma mentalidade voltada para a evolução, onde o foco está nos processos que geram resultados concretos.

3. Apenas adotar uma mentalidade de crescimento não basta — é preciso ação concreta

Empresas e indivíduos podem falar sobre a importância do crescimento, inovação e empoderamento, mas essas palavras são vazias se não forem acompanhadas de ações reais. Organizações com uma verdadeira mentalidade de crescimento incentivam a tomada de riscos calculados, entendendo que nem todas as tentativas serão bem-sucedidas. Além disso, essas empresas recompensam as lições aprendidas, mesmo que um projeto não atinja seus objetivos iniciais, e promovem a colaboração ao invés da competição interna.

Como colocar em prática: Seja no ambiente de trabalho ou na vida pessoal, implemente políticas e hábitos que reflitam a mentalidade de crescimento. Promova um ambiente onde o aprendizado contínuo é incentivado, onde o risco é permitido, e onde a colaboração entre equipes ou indivíduos é valorizada mais do que a competição. Além disso, ofereça oportunidades concretas de desenvolvimento e avanço, reforçando os valores de crescimento com ações tangíveis, como treinamentos e feedbacks contínuos.

Desenvolva e pratique uma mentalidade de crescimento

Ter uma mentalidade de crescimento vai além de adotar um discurso positivo. Trata-se de reconhecer que o aprendizado contínuo é fundamental, que os processos são tão importantes quanto os resultados e que é preciso transformar palavras em ações concretas. Ao cultivar uma verdadeira mentalidade de crescimento, tanto em ambientes profissionais quanto pessoais, você estará preparado para enfrentar desafios de forma mais resiliente, criativa e colaborativa.