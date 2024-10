5 erros que você deve evitar ao falar em público - e como corrigi-los

Falar em público pode ser desafiador, mas evitar certos erros comuns pode melhorar significativamente sua performance e sua credibilidade. Confira cinco erros frequentes em apresentações e como corrigi-los para garantir que sua mensagem seja clara e impactante, de acordo com a CNBC Make It:

1. Ler informações que já estão nos slides

É comum ver oradores repetirem informações que já estão visíveis nos slides, como “Como vocês podem ver, tivemos R$ 3 milhões em vendas este ano”. Esse hábito desvaloriza sua apresentação e desperdiça o tempo da audiência. Seu papel é agregar valor ao que está sendo mostrado, destacando análises e implicações que não estão visíveis. Por exemplo, ao invés de repetir números, comente sobre o que eles significam para o futuro da empresa ou como superam expectativas.

Como corrigir: Utilize os slides como suporte visual, não como um roteiro. Foque em adicionar contexto, destacar pontos importantes e oferecer insights que vão além do óbvio.

2. Fazer comentários irrelevantes e pessoais

Comentários pessoais ou fora de contexto, como “Essa pesquisa foi chata, assim como minha sogra”, podem desviar a atenção do público e fazer você parecer pouco profissional ou despreparado. Ao se desviar do tema principal, você perde o foco da apresentação e pode parecer desorganizado ou pouco sério.

Como corrigir: Mantenha-se focado no tema da apresentação. Comentários irrelevantes podem comprometer a percepção do público sobre sua seriedade. Se precisar fazer uma observação mais leve, certifique-se de que ela está alinhada com o conteúdo e agrega valor ao discurso.

3. Usar palavras de preenchimento

“Ahhh”, “Uhhh”, “Tipo assim” são exemplos de palavras de preenchimento que podem prejudicar a clareza da sua mensagem. Esses vícios de linguagem costumam aparecer quando você está pensando no que vai dizer a seguir, mas eles podem diminuir a percepção de que você está confiante e preparado.

Como corrigir: Treine pausas estratégicas em vez de usar essas palavras. Se precisar de um momento para pensar, uma pausa silenciosa é mais poderosa do que um "uhh". Isso transmite confiança e ajuda a manter o público focado no que você tem a dizer.

4. Usar jargão corporativo desnecessário

Expressões como “vamos fazer um círculo de volta” ou “alcançar sinergias” podem ser confusas ou desnecessárias. Jargões corporativos não deixam sua mensagem mais profissional, mas sim mais complicada e, em alguns casos, podem até divertir seu público pelos motivos errados.

Como corrigir: Prefira uma linguagem direta e simples. Em vez de “utilizar”, diga “usar”. A clareza deve ser prioridade, especialmente em apresentações onde o tempo é limitado.

5. Usar palavras que enfraquecem a mensagem

Usar termos como “meio que”, “acho que” ou “só”, enfraquecem a assertividade da sua fala e podem passar uma imagem de insegurança. Embora a intenção seja parecer acessível ou flexível, essas palavras diluem o impacto da sua mensagem.

Como corrigir: Seja direto e claro em suas afirmações. Remova palavras desnecessárias que enfraquecem sua posição. Por exemplo, em vez de dizer “Eu meio que acho que deveríamos investir mais nesse projeto”, diga “Deveríamos investir mais nesse projeto”. Isso transmite segurança e clareza ao público.

Evite esses erros e melhore sua comunicação

Falar bem em público envolve mais do que uma boa apresentação de slides. Evitar erros como repetir informações dos slides, usar palavras de preenchimento ou jargões desnecessários pode fazer uma grande diferença na sua performance. Ao corrigir esses hábitos, você se tornará um orador mais claro, confiante e impactante. Lembre-se: a chave para uma boa comunicação é a clareza e o foco no que realmente importa para o seu público.