"Eu prefiro ter bitcoin do que ouro," diz bilionário. "Acho que tem mais valor"

Apesar do bitcoin ser uma moeda relativamente nova, Mark Cuban -- jurado do Shark Tank americano e magnata dos esportes -- diz que muitos investidores tratam-na como se fosse uma das mais antigas: o ouro.

"O interesse em ouro não é baseado na oferta e demanda de jóias," disse Cuban, em uma entrevista com a Wired. "As pessoas veem-no como uma opção de emergência caso a bolsa caia ou algo ruim aconteça com a economia."

E muitos dos grandes investidores enxergam o Bitcoin da mesma forma: como um investimento que pode ser mantido e resgatado no futuro sem perder valor. Para o bilionário, em uma crise econômica real, a criptomoeda ainda tem vantagem sobre o metal.

"Muitos veem o Bitcoin como uma versão melhorada do ouro, e eu concordo com isso," conta.

Como o Bitcoin e o ouro mantém seu valor ao longo do tempo

Existe uma crença popular de que o ouro consiga reter seu valor mesmo em tempos turbulentos de hiperinflação. Mas, segundo o CNBC Make it, a realidade é um pouco diferente.

O exemplo usado por Cuban foi um eventual colapso do dólar americano. Neste cenário, barras de ouro podem, realmente, impedir que seus donos vão à falência. Mas, o que poucos consideram é que o ouro é pesado, fácil de roubar e difícil de ser trocado por comida ou outros serviços. Não é nada prático.

"O que você vai fazer quando precisar comprar algo? Me deixar cortar um pedacinho?" brincou.

Apesar de seu alto preço, bitcoin é portátil e muito mais fácil de usar para pequenas transações comerciais. Para Cuban, a criptomoeda poderia ser usada diariamente como dinheiro.

"É muito mais fácil de comprar e vender. Você pode fracioná-lo, comprar coisas e transferi-los internacionalmente," explica. "Então, eu acredito que o Bitcoin seja mais valioso do que ouro."

Especialistas compartilham a mesma visão pelo Bitcoin

Suze Orman, autora e consultora financeira, diz que compartilha a mesma visão de muitos de seus colegas: o Bitcoin vai valorizar.

"Conforme os jovens vão subindo na carreira e ganhando mais dinheiro, o Bitcoin será um de seus investimentos preferidos, o que vai fazer com que o preço da criptomoeda suba," explicou Orman, também ao CNBC Make it.

Ainda assim, o bitcoin é um investimento de alto risco, então, a recomendação especializada é sempre a mesma: invista apenas aquilo que você possa perder.

Quer investir em criptomoedas?

