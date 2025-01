Janeiro é o mês de colocar as resoluções de ano novo em prática – e muitas delas tem a ver com dinheiro.

Seja investir em renda fixa ou buscar opções mais arrojadas no mercado de ações, muitos veem o ano novo como a hora perfeita de proteger ou aumentar seu patrimônio.

Mas, a autora e consultora financeira Suze Orman pede muita calma nesse momento. Para ela, “a melhor movimentação a se fazer agora no mercado financeiro é pensar muito antes de agir.”

A pressa é inimiga da perfeição

Em um post no LinkedIn, ela alerta: “não tome decisões movidas por medo, preocupação ou ânimo sobre o que pode acontecer.”

Esse conselho, apesar de atemporal, é especialmente valioso agora, em meio a enxurrada de “previsões” especializadas sobre o mercado brasileiro que estamos lendo.

É tentador pensar que você tem uma boa noção sobre como o mercado vai se movimentar nos próximos anos baseando-se nas manchetes políticas e financeiras. Mas, fato é que ninguém consegue prever o futuro.

“Investir na base do palpite não vai te levar muito longe,” reflete Orman. É preciso muito estudo e conhecimento para fazer movimentos ousados. Na dúvida, investimentos a risco zero são sempre a melhor solução.

