Curriculum ou currículo: qual o correto para colocar no CV

Você já se deparou com a escolha entre "currículo" e "curriculum" ao redigir seu documento profissional?

Ambas as palavras são comumente utilizadas, mas qual delas é a mais adequada para o seu contexto? Neste artigo, vamos explorar essa questão e ajudá-lo a tomar a decisão certa.

Ao redigir um currículo, a escolha da palavra certa pode fazer toda a diferença. Enquanto "currículo" é a forma mais comum em português, "curriculum" é frequentemente utilizada em contextos internacionais.

Considerando o público-alvo e o propósito do seu documento, a escolha da palavra correta pode transmitir profissionalismo e clareza.

Independentemente da sua escolha, é essencial manter a consistência ao longo do documento.

Optar pela palavra mais adequada ao seu contexto garantirá que seu currículo se destaque entre os demais

Portanto, não deixe essa decisão ao acaso. Escolha com cuidado e transmita confiança desde o primeiro contato.

O que é CV, curriculum vitae?

O Curriculum Vitae (CV), expressão latina que significa "caminho da vida", é um documento detalhado que resume a trajetória acadêmica, profissional e pessoal de um indivíduo.

Sua finalidade é apresentar de forma sucinta e organizada as qualificações, habilidades e experiências de um candidato a uma oportunidade de emprego, bolsa de estudos, pesquisa ou outras atividades relacionadas à carreira.

O CV geralmente inclui informações como educação formal, histórico de empregos, participação em projetos relevantes, habilidades linguísticas, certificações, prêmios e outras conquistas relevantes.

A estrutura e o conteúdo do CV podem variar de acordo com as normas e expectativas culturais de cada país ou área profissional, podendo destacar habilidades profissionais, experiência, formação e outros.

A origem latina da expressão "curriculum vitae" remonta à Roma Antiga, onde "curriculum" se referia ao curso ou trajetória de uma corrida, e "vitae" significava vida. Originalmente, o termo era utilizado para descrever uma narrativa detalhada das atividades e realizações de grandes figuras históricas, como líderes políticos, generais e filósofos.

Com o passar do tempo, o conceito evoluiu para se aplicar também aos indivíduos comuns, especialmente no contexto acadêmico e profissional. Hoje, o CV é uma ferramenta essencial para quem busca ingressar no mercado de trabalho ou avançar em sua carreira.

Embora o curriculo vitae tenha suas raízes na tradição latina, seu uso se estende por todo o mundo, adaptando-se às diferentes culturas e práticas profissionais.

Em alguns países, como os Estados Unidos, o termo "résumé" é mais comum, mas o propósito é essencialmente o mesmo: fornecer um resumo completo e objetivo das qualificações e realizações de um indivíduo.

Portanto, o Curriculum Vitae é uma peça-chave no processo de busca por oportunidades profissionais, destacando as habilidades e experiências de um candidato de maneira atraente e informativa. Um bom CV pode ajudar a impressionar na entrevista de emprego.

Sua origem latina reflete a longa história de documentação e narrativa das vidas das pessoas ao longo dos séculos.

Significado de currículo

O currículo é um instrumento crucial na busca por oportunidades profissionais, destacando-se como um resumo detalhado das experiências, habilidades e formação acadêmica de um indivíduo. No contexto do Brasil e de outros países lusófonos, a forma mais comum para se referir a esse documento é "currículo".

Este documento essencialmente desempenha o papel de uma carta de apresentação, permitindo que os empregadores tenham uma visão geral das qualificações de um candidato antes de uma possível entrevista. É possível colocar as hard skills e soft skills nesse importante documento.

É através do currículo que os recrutadores obtêm informações sobre a trajetória educacional e profissional de um indivíduo, permitindo-lhes avaliar se ele possui as habilidades e experiências necessárias para preencher uma vaga específica.

Ao entender o que é CV, é importante entender que, para ser bem elaborado, ele deve ser claro, conciso e atrativo. Ele deve conter seções distintas que abordem diferentes aspectos da vida profissional e acadêmica do candidato, como formação acadêmica, experiência profissional, habilidades técnicas e comportamentais, certificações e idiomas.

A escolha cuidadosa das palavras e a formatação adequada são cruciais para garantir que o currículo seja eficaz. É importante destacar conquistas relevantes e experiências que sejam pertinentes à vaga para a qual o candidato está se candidatando. Green skills também são importantes para ter um CV de destaque.

Além disso, o currículo deve ser constantemente atualizado para refletir as mudanças na carreira e adições de novas habilidades e experiências. Manter um currículo atualizado pode aumentar significativamente as chances de um candidato ser considerado para oportunidades profissionais futuras.

Portanto, o currículo desempenha um papel fundamental no processo de recrutamento, fornecendo aos empregadores uma visão abrangente das qualificações de um candidato.

Sua importância no mercado de trabalho destaca a necessidade de os indivíduos dedicarem tempo e esforço para criar e manter um currículo eficaz e relevante em seus esforços para avançar em suas carreiras.

Qual usar: curriculum ou currículo?

A escolha entre curriculo ou curriculum está ligada à preferência da norma ortográfica adotada e à região geográfica onde se emprega o termo.

Enquanto "currículo" é a forma comum no português brasileiro, "curriculum" é uma palavra de origem latina frequentemente utilizada em países de língua inglesa e também compreendida em contextos acadêmicos e profissionais em diversas partes do mundo.

Ambas as formas são válidas, cada uma pertencente a um idioma distinto. "Currículo" é do português, enquanto "curriculum" do latim. Independente do caso, é um documento importante, desde o Jovem Aprendiz até o CEO de uma multinacional.

A utilização de "currículo" é mais frequente em documentos e contextos formais no Brasil e em países lusófonos, enquanto "curriculum" pode ser encontrado em textos acadêmicos, literatura técnica e em contextos internacionais.

Essa variação não altera significativamente o significado ou a compreensão do termo. Independentemente da escolha, o conceito subjacente permanece o mesmo: um resumo das experiências educacionais e profissionais de um indivíduo.

No entanto, ao redigir um documento em português, é recomendável seguir a norma ortográfica correspondente à variante do idioma em questão.

Assim, se o público-alvo é predominantemente brasileiro, é preferível optar por "currículo", enquanto em contextos internacionais ou de influência anglo-saxônica, "curriculum" pode ser mais apropriado.

