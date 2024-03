Como impressionar na entrevista de emprego: dicas práticas

Receber um convite para uma entrevista de emprego desperta uma mistura de sentimentos, incluindo alegria pela aproximação de uma nova oportunidade e ansiedade devido à incerteza sobre o processo de entrevista.

Para mitigar o nervosismo e aumentar a confiança diante dos recrutadores, é crucial estar bem preparado.

Como se preparar para uma entrevista de emprego

A preparação para a entrevista de emprego envolve entender os primeiros pontos de interação com o recrutador, que geralmente são o currículo e a carta de apresentação. Esses documentos introduzem o candidato e suas qualificações, mas a entrevista é a oportunidade para o recrutador avaliar pessoalmente as competências e a veracidade das informações fornecidas.

Um preparo inadequado pode levar a erros que prejudicam as chances do candidato de avançar no processo de seleção. Portanto, familiarizar-se com a empresa para a qual está se candidatando é crucial. Investigar sobre a história, principais realizações, desempenho no mercado e aspectos específicos do setor em que opera são tarefas essenciais para formar uma base sólida de conhecimento.

Este entendimento não só enriquece a conversa durante a entrevista, mostrando que o candidato tem um interesse genuíno e bem fundamentado na posição, mas também equipa o candidato com insights valiosos que podem ser usados para alinhar suas respostas e discussões com os objetivos e valores da empresa.

Comunicação não-verbal

A comunicação não-verbal desempenha um papel significativo na maneira como nos expressamos, conforme ilustrado pelo estudo de Mehrabian. Ele revela que apenas 7% da nossa comunicação é verbal, baseada no conteúdo das palavras, enquanto 38% é vocal, englobando dicção, ritmo, volume e entonação, e uma expressiva parcela de 55% é não-verbal, compreendendo gestos, expressões faciais e postura.

Pesquisas da Universidade de Glasgow destacam a rapidez com que nosso cérebro avalia a personalidade de alguém, levando apenas meio segundo para formar uma opinião. Portanto, além do foco no conteúdo da fala, é essencial prestar atenção às mensagens transmitidas pelo corpo, pois elas influenciam fortemente a percepção alheia.