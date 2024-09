8 dicas de etiqueta que você deve saber antes de ir para a Argentina

A Argentina é país que tem uma cultura rica e tradições sociais únicas que podem ser um pouco diferentes do que estamos acostumados. Entender essas normas de etiqueta pode não apenas facilitar suas interações com os argentinos, mas também demonstrar respeito e ajudar a criar laços mais fortes, seja em ambientes sociais ou profissionais. Aqui estão 8 dicas essenciais de etiqueta que você deve conhecer antes de viajar para o país, de acordo com o site eDiplomat:

1. Cumprimentos

Ao encontrar alguém, um aperto de mão firme acompanhado de um leve aceno de cabeça é considerado respeitoso. Entre amigos e conhecidos, é comum dar um abraço e um beijo na bochecha. Para os argentinos, esse contato demonstra afeto e amizade, então não se surpreenda com a proximidade física.

2. Linguagem corporal

Na Argentina, é comum as pessoas ficarem próximas e tocarem umas às outras durante conversas. Evite recuar, pois isso pode ser visto como um sinal de desconforto ou desrespeito. Além disso, gestos como o “O.K.” e o “joinha” (dedo polegar para cima) são considerados vulgares, então evite usá-los em público.

3. Cultura corporativa

Antes de fechar qualquer negócio, é essencial desenvolver um bom relacionamento pessoal com os argentinos. Eles geralmente precisam de várias reuniões e longas discussões antes de tomar decisões. Além disso, prepare-se para negociações difíceis, pois concessões não vêm facilmente. Quanto melhor for o relacionamento, mais rápida será a conclusão do negócio.

4. Formalidade nas reuniões

Nas reuniões de negócios, a postura deve ser relaxada, mantendo contato visual constante, mas limitando o uso de gestos exagerados. Pequenos bate-papos antes do início da conversa formal são comuns, então esteja preparado para uma conversa leve antes de entrar nos assuntos importantes. Ser pontual é essencial, mas esteja preparado para esperar, pois atrasos de até 30 minutos são comuns.

5. Vestimenta

Os argentinos são extremamente conscientes da moda. Se você deseja causar uma boa impressão, vista-se de maneira conservadora e elegante. Roupas formais e bem cuidadas são vistas com bons olhos, especialmente em ambientes profissionais. Para as mulheres, espera-se uma dose de estilo que combine com a formalidade do ambiente.

6. Jantares de negócios

As refeições na Argentina são momentos de socialização. Evite discutir negócios a menos que seu colega argentino inicie a conversa. Quando você for o anfitrião, certifique-se de organizar o pagamento com antecedência ou insista em pagar a conta no momento. É uma forma de demonstrar cortesia e hospitalidade.

7. Presentes

Quando convidado para a casa de alguém, é educado levar flores, chocolates, ou uma garrafa de licor importado. Em contextos de negócios, presentes são bem aceitos, mas somente após o desenvolvimento de um relacionamento próximo. Lembre-se de abrir qualquer presente recebido imediatamente e agradecer com entusiasmo.

8. Dicas úteis

Evite comparar a Argentina com outros países, especialmente com o Brasil ou os Estados Unidos, já que muitos argentinos consideram essas comparações desconfortáveis. Também é prudente evitar discussões sobre temas sensíveis como as Ilhas Malvinas (Falklands) e a política interna.

Seguindo essas dicas, você estará mais preparado para interagir de forma respeitosa e eficaz na Argentina, seja em contextos sociais ou profissionais.