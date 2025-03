Não basta dominar o básico: as habilidades subestimadas que garantem destaque no mercado em 2025

Constantes mudanças no comportamento do consumidor, tendências de mercado que se renovam rapidamente e avanços tecnológicos acelerados. Esses são apenas alguns dos fatores que tornam o setor de marketing um dos mais dinâmicos no mundo dos negócios.

Hoje, não basta apenas entender o público-alvo; é preciso antecipar tendências e adaptar-se a novas realidades com agilidade. Nesse cenário, o recado é claro: o profissional que deseja se destacar precisa ir além de fundamentos do marketing e se adaptar rapidamente conforme novos cenários surgem.

O conjunto de habilidades necessárias para um profissional de marketing é tão diverso quanto profundo. Em estudo da plataforma americana de carreiras Teal, há habilidades muitas vezes ofuscadas que são determinantes para o crescimento profissional – e elas estão mais relacionadas à mentalidade do que ao conhecimento técnico.

Veja quais são.

Habilidades para se destacar no marketing em 2025

Inteligência cultural

O marketing é, por essência, uma área que lida com pessoas – e compreender as nuances culturais é essencial para criar campanhas autênticas e eficazes. A inteligência cultural permite que os diretores de marketing naveguem e respeitem diferentes mercados de consumo, criando estratégias de marketing mais inclusivas e impactantes.

No mundo globalizado, onde marcas alcançam públicos de diversas origens e contextos, essa habilidade se torna indispensável. Empresas que falham em reconhecer e respeitar as diferenças culturais arriscam afastar consumidores e gerar crises de imagem desnecessárias.

Compreensão da economia comportamental

Compreender os princípios da economia comportamental permite que os profissionais prevejam e influenciem o comportamento do consumidor com mais precisão. Ao analisar os fatores psicológicos que impulsionam as decisões de compra, é possível desenvolver campanhas que ressoam em um nível mais profundo, aumentando a taxa de conversão e o engajamento do público.

Marcas que dominam esse conhecimento conseguem criar experiências de consumo mais intuitivas, reduzir atritos no processo de compra e desenvolver mensagens que tocam os gatilhos emocionais certos.

Colaboração multifuncional

O marketing não opera isoladamente em uma empresa. A capacidade de trabalhar de forma colaborativa com diferentes áreas – como vendas, tecnologia, produto e atendimento ao cliente – é um fator crítico para garantir que as estratégias sejam alinhadas aos objetivos do negócio.

Diretores de marketing que dominam a colaboração multifuncional, conseguem articular melhor o valor do marketing dentro da organização, garantindo que campanhas sejam mais integradas, eficientes e impactantes. Essa habilidade promove maior unidade entre os times e potencializa o retorno das iniciativas de branding e crescimento.

